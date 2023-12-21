Dilan Polat mektupla cezaevi günlerini anlattı: Hiç iyi değilim, boğuluyorum

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Dilan Polat cezaevinden ailesine mektup yazdı. Çok özledim diyerek başladığı mektupta cezaevinde yaşadığı zor günleri anlattı. Tutuklu fenomen Dilan Polat'ın mektubunu eşi Engin Polat'ın ablası Kübra Uzun sosyal medya hesabından paylaştı.

"BACAKLARIM AĞRIYOR"

Polat mektubunda "Canım annem öyle çok özledim ki... Canım Kübram hepinizi çok özledim. Şu an saat 20.30 öyle çok sıkıldık ki dört duvar arasında. Nilgül ile beraber yürüdük oda içerisinde bir ileri bir geri bacaklarım ağrıyor" dedi.

Kübra Uzun'un paylaşımında Dilan Polat ile birlikte tutuklanan dayısının eşi Nilgül Yılmaz'ın mektubu da vardı. "Çok özledim be Kübram, siz gelince hep iyiyim iyiyim diyorum da hiç iyi değilim, boğuluyorum burada zaman zaman."

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE SORGU GELİYOR

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Kanal D Haber'den İhsan Yalçın'ın haberine göre; Polatlar soruşturmasını yürüten savcı Şampiyonlar Ligi fotoğrafındaki fenomenleri sorguya alın talimatı vermişti. O talimat geleli 24 saat oldu ama daha fenomenler talimat vermedi.

Çünkü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün kurduğu özel ekip satır satır MASAK raporunu inceliyor. Tabii diğer yandan da sorular hazırlanıyor. Soru metninin tamamlanması yaklaşık 1 ayı bulabilir. Sorular hazırlandıktan sonra soruşturulan 13 isim İstanbul Emniyeti'ne getirilecek. Şampiyonlar Ligi'ni Dilan Polat'ı sorgulayan ekip sorgulayacak.

KAÇABİLİRLER Mİ?

Fenomenler artık ifade vereceklerini biliyor. Bu da tıpkı Eylül Öztürk gibi Türkiye'den kaçabileceklerini akla getirdi. 13 fenomen hakkında yurt dışına çıkış yasağı çoktan konuldu, fakat İstanbul Emniyeti işi şansa bırakmıyor. Fenomenler yasadışı yollarla Türkiye'den kaçabilir diye emniyetin bir gözü onların üzerinde.