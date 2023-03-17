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Nevşehirli Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'den aday adayı oldu

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#Nevşehir#Recep Tayyip Erdoğan#Ak Parti
Nevşehirli Recep Tayyip Erdoğan, AK Partiden aday adayı oldu
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2023 12:16

Nevşehir'de yaşayan ve besicilik yapan Recep Tayyip Erdoğan (24) , AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile isim ve soy isim benzerliği olan Erdoğan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın okuduğu bir şiirden dolayı hapse girmesinin 3'üncü gününde ben doğmuşum. Babam, bunun ardından benim ismimi Recep Tayyip olarak koymuş. Bu durumdan oldukça memnunum" dedi.

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Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Kavak beldesinde besicilik yapan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'den milletvekili aday adaylığı başvurusu yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile isim ve soy isim benzerliği yaşayan Erdoğan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın okuduğu bir şiirden dolayı hapse girmesinin 3'üncü gününde ben doğmuşum. Babam, bu gelişmenin ardından benim ismimi Recep Tayyip olarak koymuş.

Nevşehirli Recep Tayyip Erdoğan, AK Partiden aday adayı oldu

"BU DURUMDAN OLDUKÇA MEMNUNUM"

2001 yılında da Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın AK Parti’yi kurmasıyla birlikte ailem bir gönüllülük ruhu içerisinde AK Parti'nin bir neferi olarak çalıştı ve halen de bu yönde gayret gösteriyor. Ben de bu yolda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ının davasına emek vermek için milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulunmaya karar verdim. Ailem ve arkadaşlarım ismimin Recep Tayyip Erdoğan olması nedeniyle benimle daha yakından ilgileniyorlar. Bu durumdan oldukça memnunum. Allah bana Recep Tayyip Erdoğan gibi yaşamayı nasip etsin" diye konuştu.

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Nevşehirli Recep Tayyip Erdoğan, AK Partiden aday adayı oldu

AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran ise, "Halkımızın AK Parti’ye karşı gösterdikleri bu yoğun teveccüh bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın isimdaşının da şehrimizde AK Parti’den milletvekili aday adayı olması bizleri oldukça sevindirdi" dedi.

Nevşehirli Recep Tayyip Erdoğan, AK Partiden aday adayı oldu

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#Nevşehir#Recep Tayyip Erdoğan#Ak Parti

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