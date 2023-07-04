Nesilleri tehdit altında! Türkiye’de 74 tür var

Haberin Devamı

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF)-Türkiye Danışmanı Hakan Kabasakal, köpekbalıkları, kemane ve çarpanbalıkları, vatozlar, irinalar, folyabalıkları, deniz kartalları ve sıçanbalıklarını kapsayan, iskeletleri tamamen kıkırdaktan oluşmuş, kıkırdaklı balık türlerinin en az 3’te 1’inin neslinin tükenme tehdidi altında olduğunu söyledi. Koşullar değişmezse 3 türden 1’inin bu yüzyılın sonu gelmeden okyanuslardan silineceğini belirten Kabasakal, bugün için bin 282 türle temsil edilen kıkırdaklı balıkların 536’sının köpekbalığı türlerinden oluştuğunu söyledi. Kabasakal, Türk sularında bugüne kadar tespit edilmiş tür sayısını ise 74 olarak açıkladı.

20 TÜR KORUNUYOR

Türkiye’de 5/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ’in ilgili maddeleri gereğince, bazı kıkırdaklı balık türlerinin koruma altında olduklarını da dile getiren Kabasakal, bunları şöyle sıraladı: Sivriburun harharyas, dikburun harharyas, büyük camgöz, iri gözlü sapanbalığı, sapanbalığı, camgöz köpekbalığı, ipeksi köpekbalığı, kum köpekbalığı, mavi köpekbalığı, çekiçbalığı, domuz köpekbalığı, mahmuzlu camgöz, gri dikenli camgöz, dikenli kelerbalığı, lekeli kelerbalığı, kelerbalığı, kemane, uzun kemane, dikenli vatoz, kulaklı folya balığı.