×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Nesilleri tehdit altında! Türkiye’de 74 tür var

Güncelleme Tarihi:

#Doğal Hayatı Koruma Vakfı#WWF#Camgöz Köpekbalığı
Nesilleri tehdit altında Türkiye’de 74 tür var
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2023 07:00

1282 türle temsil edilen kıkırdaklı balıkların 391 türü, tükenme tehdidi altında yaşıyor.

Haberin Devamı

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF)-Türkiye Danışmanı Hakan Kabasakal, köpekbalıkları, kemane ve çarpanbalıkları, vatozlar, irinalar, folyabalıkları, deniz kartalları ve sıçanbalıklarını kapsayan, iskeletleri tamamen kıkırdaktan oluşmuş, kıkırdaklı balık türlerinin en az 3’te 1’inin neslinin tükenme tehdidi altında olduğunu söyledi. Koşullar değişmezse 3 türden 1’inin bu yüzyılın sonu gelmeden okyanuslardan silineceğini belirten Kabasakal, bugün için bin 282 türle temsil edilen kıkırdaklı balıkların 536’sının köpekbalığı türlerinden oluştuğunu söyledi. Kabasakal, Türk sularında bugüne kadar tespit edilmiş tür sayısını ise 74 olarak açıkladı.

20 TÜR KORUNUYOR

Türkiye’de 5/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ’in ilgili maddeleri gereğince, bazı kıkırdaklı balık türlerinin koruma altında olduklarını da dile getiren Kabasakal, bunları şöyle sıraladı: Sivriburun harharyas, dikburun harharyas, büyük camgöz, iri gözlü sapanbalığı, sapanbalığı, camgöz köpekbalığı, ipeksi köpekbalığı, kum köpekbalığı, mavi köpekbalığı, çekiçbalığı, domuz köpekbalığı, mahmuzlu camgöz, gri dikenli camgöz, dikenli kelerbalığı, lekeli kelerbalığı, kelerbalığı, kemane, uzun kemane, dikenli vatoz, kulaklı folya balığı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Doğal Hayatı Koruma Vakfı#WWF#Camgöz Köpekbalığı

BAKMADAN GEÇME!

‘Ağız, vücudun dünyaya açılan kapısıdır’ Kötü nefes problemi yaşayanların kurtarıcısı | 9 SORUDA DİL KAZIMA İŞLEMİ

‘Ağız, vücudun dünyaya açılan kapısıdır’ Kötü nefes problemi yaşayanların kurtarıcısı | 9 SORUDA DİL KAZIMA İŞLEMİ

#Diş Sağlığı
Dünyanın En İyi 50 Restoranı listesi açıklandı: Peru zirvenin sahibi oldu, Türkiye listede yer alamadı... Nerede hata yapıyoruz

Dünyanın En İyi 50 Restoranı listesi açıklandı: Peru zirvenin sahibi oldu, Türkiye listede yer alamadı... Nerede hata yapıyoruz?

#Gurme
Hijyen şehrindeki eski evde yaşayan yaşlı kadının sırrı açığa çıktı, ortalık karıştı... Canavar mı kurban mı

'Hijyen şehri'ndeki eski evde yaşayan yaşlı kadının sırrı açığa çıktı, ortalık karıştı... Canavar mı kurban mı?

#Brezilya