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Haber Giriş: 05.03.2021 - 09:10 | Son Güncelleme:

Nerede deprem oldu? Türkiye ve yakın çevresindeki son depremler

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Nerede deprem oldu? Türkiye ve yakın çevresindeki son depremler

Türkiye ve yakın çevresindeki son depremler ardından gözler AFAD ve Kandilli verilerine çevrildi. Yaşanan sarsıntıları hisseden vatandaşlar, "deprem mi oldu, nerede deprem oldu?" sorularına başta sosyal medya olmak üzere internet üzerinden yanıt arıyor. İşte Türkiye ve yakın çevresindeki son depremler

Uzak ülkelerden gelen deprem haberlerinin yanı sıra Türkiye'deki deprem haberleri de vatandaşların tedirginlik yaşamasına neden oluyor. Bugün ülke genelinde ve çevre bölgelerde yaşanan sarsıntılar hem AFAD hem de Kandilli tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Başta merkez üssü olmak üzere depremi çevre illerde de hisseden vatandaşlar, son depremler verilerini yakından takip ediyor. 

Şimdiye kadar günün en şiddetli sarsıntıları 3.4 ile Girit Adası'nda gerçekleşti. Akdeniz'in yanı sıra Malatya, Adana, Sivas, Tekirdağ ve Yalova'da artçı depremler meydana geldi. 

SON DEPREMLER LİSTESİ

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