Nerede deprem oldu? Türkiye ve yakın çevresindeki son depremler

Uzak ülkelerden gelen deprem haberlerinin yanı sıra Türkiye'deki deprem haberleri de vatandaşların tedirginlik yaşamasına neden oluyor. Bugün ülke genelinde ve çevre bölgelerde yaşanan sarsıntılar hem AFAD hem de Kandilli tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Başta merkez üssü olmak üzere depremi çevre illerde de hisseden vatandaşlar, son depremler verilerini yakından takip ediyor.

Şimdiye kadar günün en şiddetli sarsıntıları 3.4 ile Girit Adası'nda gerçekleşti. Akdeniz'in yanı sıra Malatya, Adana, Sivas, Tekirdağ ve Yalova'da artçı depremler meydana geldi.

SON DEPREMLER LİSTESİ