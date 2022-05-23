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Nemrut'a Kapadokya modeli

#Nemrut Dağı#GAP Turu#Mezopotamya Turu
Nemruta Kapadokya modeli

UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Nemrut Dağı’nı da kapsayan Gap Turu’nun adı ‘Kapadokya’ model alınarak Mezopotamya Turu olarak değiştirildi. İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, ‘GAP Turu’ adıyla pazarlamanın dünyada tanınırlık açısından yanlış olduğunu belirterek, “Bu illeri ‘Mezopotamya’ markasıyla tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz” dedi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı olarak Gaziantep, Adıyaman ve Kilis’te turizm faaliyetlerini yürüten İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, Hürriyet’e konuşurken, Güneydoğu illerinin tamamının ‘GAP Turu’ adıyla yanlış pazarlandığını söyledi:

“GAP Turu dendiğinde, bölgeyi hiç bilmeyenler, barajların, göletlerin, altyapı projelerinin incelendiği teknik bir mühendislik incelemesi diye algılayabiliyorlardı. Bu bir yanlış yöntemdi. Biz şimdi Adıyaman’ı ‘Mezopotamya Turu’ markasıyla pazarlamaya başladık. Örneğin bugün Kapadokya’ya baktığımızda Nevşehir, Ürgüp, Göreme’yi insanlar bilemeyebiliyor ama Kapadokya deyince dünyanın her tarafından turistler ve seyahat acenteleri bölgeyi tanıyor. Biz de buna benzer bir çalışmayı Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaparak Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak ve Batman illerini kapsayan Mezopotamya markasıyla tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz. Kültür ve Turizm ile Sanayi Bakanlığımız geçen yıl Şanlıurfa’da bir protokolle bu süreci başlattı. Ve bu süreç yavaş yavaş acentelere yayılmaya başladı.

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HEDEF 5 MİLYON TURİST

Gastronomi turizmi bölgemizde yükselen bir değer. Biz de bu değeri kazanca, istihdama dönüştürmek istiyoruz. Amacımız Adıyaman’ın gastronomiden elde edeceği geliri arttırmak. Hedefimiz Adıyaman’a gelen 2 milyon turist sayısını 5 milyona çekmek. Turist sayısı arttıkça turizm yatırımları da artacak. Çünkü bölgenin ciddi bir yatırım teşvikleri var. Adıyaman, Altıncı Bölge Teşviklerinden yararlanan bir il. Yatırımcıları davet ediyoruz. Seyahat acentelerini de Mezopotamya markasıyla bu bölgenin tanıtımı konusunda çalışmalarımıza destek olmalarını istiyoruz.”

TURİSTLER DAHA ÇOK KALSIN

Nemruta Kapadokya modeli


İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, turistlerin Nemrut’a gelerek güneşin doğuşunu ve batışını izledikten sonra ayrıldıklarını belirterek, bunu değiştirmek istediklerini anlattı:

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“Bu Adıyaman için turizm gelirinin düşük olmasına sebebiyet veriyor. Bizim buraya gelen turistlerin konaklama süresini veya geçireceği zaman uzatmamız gerekiyor. Adıyaman sularla çevrili bir şehir. Atatürk Barajı’ndan ötürü, bir ilçesi hariç tüm ilçelerin suya kıyısı var. Biz bu suyu sporla, sanatla birleştirip, gelen insanların Nemrut’a çıkmadan önce veya çıktıktan sonra su sporları da yaparak profesyonel eğitmenler eşliğinde tatilini daha zevkle geçirmeleri adına faaliyetleri çeşitlendirmeye çalışıyoruz. Burada yüzme, rafting yapılabilecek alanlarımız, göletimiz var.

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MİLLİ TAKIM KAMP YAPACAK

Türkiye Kürek Federasyonu’nun düzenleyeceği Türkiye Kürek Şampiyonası ile yaklaşık 400 sporcuyu getireceğiz. Ayrıca Fenerbahçe, Galatasaray ve milli takımları burada kamp yapmaya davet ettik. Milli Takım kampını burada yapma kararı aldı.”

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GÜNEŞİN DOĞUŞUNU İZLEDİLER

Nemruta Kapadokya modeli


Adıyaman Valiliği Kahta Kaymakamlığı, İpekyolu Kalkınma Ajansı ve Oses Çiğköfte işbirliğiyle ‘Uluslararası Nemrut Gastronomi Buluşmaları’ düzenlendi. İki gün süren festival, Karadut köyünde Lübnan’dan Barbara Massaad, İran’dan Parisa Kalantari, İtalya’dan Michelangelo de Lauretis ve Massimiliano Catena ile Türkiye’den şefler Ahmet Güzelyağdöken ve Sait Önder’in atölye etkinlikleriyle başladı. Binlerce ziyaretçi Nemrut Dağı’na çıkarak güneşin doğuşunu izledi.

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#Nemrut Dağı#GAP Turu#Mezopotamya Turu

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