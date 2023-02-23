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Nemrut’a havadan kontrol

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#Nemrut Dağı#Kültür Ve Turizm Bakanlığı#Milli Savunma Bakanlığı
Nemrut’a havadan kontrol
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2023 07:00

Deprem sonrasında Nemrut Dağı’ndaki heykelleri kontrol etmek isteyen Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri, olumsuz hava şartları nedeniyle bölgeye gidemedi. Bunun üzerine Milli Savunma Bakanlığı İHA’ları görevlendirdi. İHA’ların çektiği görüntüler sayesinde dev heykellere zarar gelmediği tespit edildi.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, depremin gerçekleştiği ilk gün, Adıyaman’ın Kahta ilçesindeki Kommagene Krallığı’na ait görkemli anıtların bulunduğu Nemrut Dağı’na ulaşmak için yoğun bir çabanın sarfedildiği öğrenildi. Dağa gitmek isteyen Bakanlık uzmanları, yaklaşık 6 metreyi bulan kar örtüsü ve yoğun tipi ile karşılaştı. Heykellerden görüntü almak için çalıştırılan dron’lar rüzgârın şiddetine dayanamayarak, havada duramadı. Bunun üzerine Bakanlık yetkilileri eserlerin güvende olup olmadığını öğrenmek için, Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) kapısını çaldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın talebini olumlu gören MSB, insansız hava uçakları (İHA) ile destek verdiler. İHA’lardan çekilen yüksek çözünürlüklü görüntüler sayesinde anıtlarda bir hasar olmadığıortaya çıktı.

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BİLİM HEYETİ OLUŞTURULUYOR

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün mülkiyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ait olmayan tescilli kültür varlıklarının tespitlerini de tamamladığı öğrenildi. Yıkık, orta, ağır, hafif hasarlı olarak sınıflandırılan bu yapıların, mart ayında röleve ve projelerine göre restorasyonuna başlanacağı aktarıldı. Belgelemeleri bitirilen taşınmaz eserlerin tekrar ayağa kaldırılması için, içerisinde Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) gibi uluslararası örgütlerin, arkeologların, sanat tarihçilerinin, tarihçilerin, mimarların olduğu bir Bilim Heyeti ve danışma heyetinin oluşturulması kararlaştırıldı. Özel mülkiyette olan tescilli yapıların restorasyonu için ise özel bir destek paketi hazırlandığı belirtildi. Özel tescilli yapıların ayağa kaldırılmasında maddi ve teknik destek sağlanacak. Mülk sahipleri restorasyonu isterse kendisi, isterse de bakanlığa yaptırabilecek. Nisan veya mayıs ayında da özel mülkiyetlerin restorasyonuna başlanması planlanıyor. Bir yıl içinde başta sembol yapılar olmak üzere tescilli kültür varlıkların yeniden ayağa kaldırılması hedefleniyor.

Nemrut’a havadan kontrol

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BOĞA FİGÜRÜ RESTORE EDİLDİ

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, depremden hasar gören müzelerdeki eserlerin restorasyonuna da başladı. Bu kapsamda 100 binlerce eserin olduğu Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi’ndeki çalışmalar tamamlandı. Burada 12 küçük eserin, vitrin içerisinde kayma, düşme, küçük çatlaklar şeklinde zarar gördüğü belirlendi. Restorasyonu yapılan eserler arasında Şanlıurfa’nın kuzeybatısındaki Lidar Höyüğü’nden 1983 yılındaki kazılarda çıkarılan bir boğa figürini de yer alıyor. Erken Tunç Çağı’nda ve özellikle Milattan Önce 2’nci binde önem kazanan Lidar, bölgenin en önemli ve büyük höyüklerinden. 10 santimetre uzunluğundaki boğa figürünün Kahramanmaraş depreminde üç parçasının gövdeden ayrıldığı görüldü. Bakanlık uzman restoratörlerinin çalışmaları sonucunda kopan parçalar, gövde ile birleştirildi. Boğa figürü, restorasyon sonrası eski haline döndü.

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#Nemrut Dağı#Kültür Ve Turizm Bakanlığı#Milli Savunma Bakanlığı

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