Nefes nefese yarış! Bir günde bitmedi

Haberin Devamı

Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ata İttifakı adayı Sinan Oğan arasındaki yarış nefesleri keserken gece boyu partilerden art arda açıklamalar geldi. Partilerin sandık başındaki görevlilerine sandıklara sahip çıkılması çağrıları yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, “Değerli dava ve yol arkadaşlarım... Oy verme işlemi ülkemiz genelinde, hamdolsun, demokrasimize yakışır bir şekilde tamamlandı. Şimdi, her zaman olduğu gibi sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkma vakti. Sonuçlar kesinleşinceye kadar milletimizin iradesini korumaya devam” çağrısında bulundu.

YORGUNLUĞUNUZA DEĞECEK

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından, “Demokrasi kahramanlarımıza seslenmek istiyorum. İmzalı son sandık tutanağı teslim edilene kadar, ne olursa olsun asla sandıkların başından ayrılmayın. Millet iradesinin tam ve doğru biçimde tecelli etmesi sizin kararlılığınıza bağlı. Göreceksiniz, yorgunluğunuza değecek” paylaşımı yaptı. Kılıçdaroğlu, kısa bir süre sonra da yine sosyal medya hesabından, “öndeyiz” paylaşımı yaparak partililere ve sandık görevlilerine moral verdi.

Haberin Devamı

ERDOĞAN ÖNDE BAŞLADI

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) yayın yasağını kaldırmasının ardından televizyon ekranlarına düşen ilk verilere göre Erdoğan yarışa önde başladı. Anadolu Ajansı ve ANKA Ajansı’nın verileri arasında ise Erdoğan ile Kılıçdaroğlu’nun oy oranlarına ilişkin farklar dikkat çekti. Başta Erdoğan’ın önde göründüğü ANKA’nın verilerinde bir süre sonra Kılıçdaroğlu öne geçti. Bir süre Kılıçdaroğlu’nu önde gösterirken, gazetemizin baskı saatinde ANKA verilerinde de yine Erdoğan öne geçti.

Buna karşılık CHP’den ise Kılıçdaroğlu’nun önde olduğu açıklamaları geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş düzenledikleri basın toplantılarında, “Moralinizi bozmayın. Şu ana kadar açılan sandıklarda Genel Başkanımız önde. Henüz Ankara, İstanbul ve İzmir’in sandık sonuçları da büyük ölçüde gelmedi, ki biz bu üç ilde de öndeyiz, büyük kentlerden gelecek oylarla seçimin birinci turda biteceğini öngörüyoruz” açıklamasını yaptılar.

Haberin Devamı

ÇELİK: BU TELAŞ NEDEN?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise CHP’den gelen bu açıklamalara, “CHP’de bu telaş nedir?” tepkisini göstererek, “Ortaya çıkan sonuçlarda Sayın Cumhurbaşkanımız açık ara önde gidiyor. Buna rağmen çıkıp biz bir açıklama yapmıyoruz. Henüz bunlar ortada yokken açıklama yapıp ondan sonra da AA ve bizleri verileri manipüle etmekle suçluyor. Herkesin önünde gerçekleşmiş ve çok utanç verici bir açıklamadır. Rahat olun. Sonuçta millet oyunu verdi. Birkaç saat sonra veriler açıklanacak. Şimdiden Cumhurbaşkanı şu seçilmiş demek çok sorumsuz bir davranıştır” dedi.

KILIÇDAROĞLU: İTİRAZLARLA BLOKE ETMEYİN

- Gece saatlerinde CHP Genel Merkezi’nde kısa bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: “Oyumuzun yüksek olduğu sandıklarda üst üste itirazlarla sistemi bloke ediyorlar. Ankara’da 300, İstanbul’da 783 sandıkta ısrarla itirazlar var. 6 kere itiraz edilen sandık var. Bloke ettiğiniz Türkiye’nin iradesidir. Bu işin bir oldubittiye getirilmesine asla izin vermeyeceğiz. Algı yönetimiyle uğraşmayı bırakın, bu mesele ciddidir. Bırakın oylar gelsin sonuç bir an evvel belli olsun. Ülkenin belirsizliğe artık tahammülü yoktur. Milletin iradesinden korkmayın. YSK’yı da sorumluluğa davet ediyorum. Elimizde ıslak imzalı tutanaklar var, halkın oyalanmasına izin vermeyin. Bu milletin iradesine bloke koymayın. Demokrasi emekçilerimize sesleniyorum. Sandıkları ve seçim kurullarının asla teslim etmeyin. Her bir oy sayılana kadar biz buradayız.”

Haberin Devamı

UYUMAYACAĞIZ

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da “Yüzde 60’lar ile başlayan kurgu şu anda 50’nin altına düştü. Sandık müşahitleri ve seçim kurullarındaki görevlilerimiz bulundukları yerden asla ayrılmasın. Bu gece uyumayacağız halkım. YSK’yı uyarıyorum, illerdeki veri girişini sağlamak zorundasınız” dedi.

YAVUZ: FAZLA İTİRAZ YOK

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz itirazlara yönelik eleştirileri yanıtlarken “Bizi bağlayacak olan, herkesi bağlayacak olan ıslak imzalı sandık sonuç tutanakları, tutanakların ilçe seçim kuruluna yansıması ve gerçek fotoğrafın ortaya çıkmasıdır” dedi. Yavuz şöyle devam etti:

Haberin Devamı

“Seçim güvenliği anlamında Türkiye’de bir sorun olmadığını hepimiz söylüyoruz. Zira bir kısım hatalar olsa bile sistemin doğru çalıştığını, bütün partilerin sandıkta müşahitlerinin, sandık kurulu üyelerinin, itiraza yetkili kişilerinin de olduğunu söylüyoruz. İlçe seçim kurullarında yine partilerin üyeleri var. Birleştirme tutanakları esnasında o üyelerin dışında adayların da parti müşahitlerinin de orada gözlemci olarak bulunmasının mümkün olduğunu hepimiz biliyoruz. Şu anda açıkçası panik havası içerisinde gelişi güzel bir şekilde kurumları suçlamanın bir anlamı yok. Madem aylardır sandıklarda önlem alıyorsunuz, siz sandıkta olup biteni, sandığını sonucunu herkesten önce bileceksiniz, bir öngörünüz olması gerekir ama kurumları suçlamadan. Bizim sandıktan aldığımız bilgiler var. Sistemimiz çalışıyor. Dolayısıyla bizim de öngörümüz var. Bizi bağlayacak olan, herkesi bağlayacak olan ıslak imzalı sandık sonuç tutanakları, tutanakların ilçe seçim kuruluna yansıması ve gerçek fotoğrafın ortaya çıkmasıdır.

Haberin Devamı

AÇIK ARA ÖNDEYİZ

Şöyle deniyor, itirazlar ediyor AK Parti, itirazlar sebebiyle de bizim önde olduğumuz sandıklar yansıyor onun için AK Parti önde görünüyor. Çok da fazla itiraz yok açıkçası. Salı günü saat 15.00’e kadar her parti geçerli ve geçersiz oylara ilişkin itirazda bulunabilir. Şu an geldiğimiz noktada, hem TBMM tablosunda hem de cumhurbaşkanlığı seçiminde açık ara önde olduğumuzu ifade etmem mümkün. Sonuçların Türkiye ve partimiz açısından hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Meclis tablosunda çok net bir Cumhur İttifakı üstünlüğünü görüyoruz ve cumhurbaşkanlığı seçiminde de açık ara önde olduğumuz çok net bir husustur.”