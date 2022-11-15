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Nefes nefese 18 saat

Güncelleme Tarihi:

#Rehine#Çorum#İkna
Nefes nefese 18 saat
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2022 07:00

Çorum’da daha önce bir süre birlikte yaşadıktan sonra kendisini terk eden Merve K.’yi av tüfeği ve tabancayla tehdit ederek rehin alan Mustafa Y. 18 saat sonra gözaltına alındı.

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ÇİFTLİK Çayırı 54’üncü Sokak’ta önceki gün 17.00 sıralarında, 4 katlı binanın bodrum katından gelen sesleri duyanlar durumu polise bildirdi. Ekipler bir süre önce cezaevinden tahliye olan Mustafa Y.’nin daha önce birlikte yaşadığı Merve K.’yi elindeki silahlarla tehdit edip rehin aldığını tespit etti. Bu sırada evden bir el silah sesi duyuldu. Sokakta güvenlik önlemi alan polis ekipleri, ikna çalışması başlattı. İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser de olay yerine gelerek müzakerelere katıldı. Müzakereler sırasında yemek verilen şüpheli tüfeği gece saatlerinde pencereden polislere teslim etti. Savcı da olay yerine gelerek ikna çalışmalarına katıldı. Gece boyu süren ikna çalışmaları sırasında bölgede görev yapan sağlık ve polis ekiplerinin yanı sıra haber nöbetindeki gazeteciler de sokakta ateş yakarak ısınmaya çalıştı.

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Nefes nefese 18 saat

‘SABIRLA BEKLEDİK’

Mustafa Y. dün 11.00 sıralarında, 18 saat sonra ikna edildi. Elindeki tabancayı da polise teslim eden şüpheli, Merve K. ile birlikte evden çıkarıldı. Gazetecilere “Ölecek kadar çok seviyorum” diyen Mustafa Y. polis merkezine, Merve K. ise sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, “Şahsın ikna süresi biraz uzun sürdü, sabaha kadar sabrettik. Emniyet ve diğer kurumların çabaları ile herhangi bir kimseye zarar gelmeden olayı sonlandırmak için gayret sarf ettik. Şahsı ikna ettik, adli süreçleri devam eden bazı dosyaları için talepleri söz konusu oldu. Olayın sakin bir şekilde sonuçlanması sağlandı” dedi.

Nefes nefese 18 saat

BU İLK VUKUATI DEĞİL

MUSTAFA Y. geçen yıl 22 Ağustos’ta bir berber dükkânında Merve K. ile yaşadığı sorunlardan sorumlu tuttuğu işyeri sahibi ile çalışan ve müşterilerin bulunduğu 4 kişiyi pompalı tüfekle rehin almış, polisin 5 saat süren çabası sonucu eylemine son vermişti.

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Nefes nefese 18 saat

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#Rehine#Çorum#İkna

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