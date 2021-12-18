Necip Hablemitoğlu suikastının üzerinden 19 yıl geçti! Şengül Hablemitoğlu'ndan CNN TÜRK’e dikkat çeken açıklamalar

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Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının yıl dönümünde Şengül Hablemitoğlu, CNN Türk’e konuştu. Cinayet öncesinde Necip Hablemitoğlu’nun çok sayıda tehdit aldığını söyleyen Şengül Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002 sabahı evlerinin önüne gelen bir araçtan şüphelendiğini söyledi.

CNN Türk’ten Serdar Korucu’ya konuşan Hablemitoğlu, “O gün aracımın yanına bir araç kendini göstermek istercesine park etti. Aracın içinde iki genç adam vardı, dini yayınlar yapan bir kanal dinliyorlardı. O kadar açmışlar ki sesi duymamanıza imkan yok. Birden irkildim. ‘Hemen Necip’i aramalıyım’ dedim. Aracın plakasını ezberledim. Ofise gittiğimde konuştum ama bunu söylemeyi unuttum. Yıllarca bunu unuttuğum için kendimden nefret ettim” dedi.

Dr. Necip Hablemitoğlu

Daha önce aracının farlarının kırıldığını, lastiklerine yönelik saldırı olduğunu ifade eden Şengül Hablemitoğlu, “Araçlarımızı uzaktan çalışmak için düzenek kurmuştuk. Yani bekliyorsunuz” diye konuştu.

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Şengül Hablemitoğlu, Necip Hablemitoğlu’nun son olarak tamamladığı Köstebek kitabı için yayınevi bulmakta zorlandığını hatırlattı ve “90’lı yılların ilk yarısında Gülen yapılanmasını terör örgütü olarak ilk tanımlayan kişiydi ve başına gelmeyen kalmadı. Bir üniversitede öğretim elemanıydı, defalarca uzaklaştırıldı” dedi.

"DİKKAT ET HOCA YAZIKLARINA" DİYE CEVAP ALDI

Necip Hablemitoğlu’nun kendisiyle ilgili çıkan asılsız bir haber için dönemin Ankara Emniyet Müdürü ile görüştüğünü söyleyen Şengül Hablemitoğlu o görüşmeyi şöyle anlattı: “Belgeyi konuşmak üzere görüşme yapmaya gitti. ‘Dikkat et hoca yazdıklarına’ diye yanıt aldı.”

Evlerinin önünde işlenen suikast gününü anlatan Şengül Hablemitoğlu, haberi apartman görevlisinin oğlunun verdiğini “Arabanızın yanında biri yatıyor” dediğini aktardı, “İlk anda ‘İnşallah yaşıyordur’ dedim. Komşulara ‘Yaşıyor mu, baktınız mı? dedim ama daha görmeden anlamıştım” diye ekledi.

Suikastın sonrasında cezasızlığın işlediğini ve duyarsızlık gördüklerini söyleyen Şengül Hablemitoğlu, o günleri “Hatırladıklarım bana iyi gelmiyor. Sonrası sadece karanlık günlerdi” diye anlattı.

Şengül Hablemitoğlu, “Bugün ben 57 yaşındayım. Necip Hablemitoğlu benden 11 yaş büyüktü. Çocuklarımızı birlikte yetiştirmeyi çok isterdim” dedi.