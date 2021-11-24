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‘Ne oldu da kurtuluş savaşı veriyoruz’

#Kemal Kılıçdaroğlu#Ekonomi#CHP
‘Ne oldu da kurtuluş savaşı veriyoruz’

CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Erdoğan diyor ki, ‘Ekonomik kurtuluş savaşından milletimizi zaferle çıkaracağız’. İyi de, ne oldu da milli kurtuluş savaşı vermeye başladık? Bu ülkeyi başka biri mi yönetiyordu” dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin dünkü Meclis Grup toplantısında gençlere, “6 milyon 300 bin genç sandığa gidip oy kullanacak. Kendi geleceğiniz için oy kullanın” diye seslendi, öğretmenlere de “3600 ek göstergeyi oyalamadan vereceğiz. Sözleşmeli, vekil, kadrolu öğretmen ayrımcılığını bitireceğiz. Öğretmenler Günü’nde bir maaş ikramiye vereceğiz. Köy okullarını tekrar açacağız” sözü verdi. Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

HALİ KAZANAN SEÇİMİ KAZANIR

“Mutfaklarda yangın var. İktidar, halcileri, marketçileri suçluyor. Kendileriyle görüştüm, halciler diyor ki, ‘Girdi fiyatları çok yüksek, çiftçiye destek verilmiyor, var olan destek de toprak sahibine gidiyor, toprağı işleyene değil. 55 milyon ton ürünün 29 milyonu kayıt dışı. Kasanın fiyatı içindeki domatesten daha pahalı. Mazot, yol geçiş ücretleri de maliyeti etkiliyor. Biz yüzde 8 komisyonla çalışıyoruz, fiyat arttırmıyoruz. Her türlü denetime açığız.’ Bir halci, ‘Hali kazanan seçimi kazanır’ dedi.

DENETLEMEYLE FİYATLAR DÜŞMEZ

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Marketlerde saat başı etiket değiştiren elemanlar işe başladı. Türkiye öyle bir noktaya geldi ki, satarken zarar ediyor. Üretici korunmazsa açlık kriziyle karşı karşıya kalabiliriz. Sattığımız ürünlerin yüzde 77’si tarım ürünü. Denetlemeyle, baskıyla fiyatlar düşmez. Karaborsaya düşer. Dolar arttıkça fiyatlar fırlıyor. Türk Lirası’nı eriten kim? Sorumluluğu vatandaşa yüklemeye çalışıyorlar. Görüştüklerimden biri, ‘Tarım Bakanlığı kapatılırsa bu sorun çözülür’ dedi.

14 MİLYON ASGARİ ÜCRETLİ VAR

Gıdada yüzde 60, 70, 80 artışlar var. Asgari ücret asla bu kadar artmadı. 14 milyon asgari ücretli var. Bunların dışında aylık geliri asgari ücretin üçte biri kadar olan 7,5 milyon kişi daha var. Pazara gidişim bile troller tarafından eleştirildi. Giderim arkadaş, gerekirse tezgahın başına otururum. İhaleleri, garantileri dövizle veriyorsun; araba köprüden geçecek, dolarla, euroyla. Bankalardaki mevduatın yüzde 58’i döviz. Hani bunlar yerli ve milliyiz diyordu.

20 YILDIR NEREDEYDİN?

Erdoğan diyor ki, ‘Bu ekonomik kurtuluş savaşından milletimizi zaferle çıkaracağız’. İyi de kardeşim, ne oldu da milli kurtuluş savaşını vermeye başladık? Bu ülkeyi düne kadar başka biri mi yönetiyordu? 20 yıldır sen neredeydin? Bir Türk Lirası bir dolardı başladığında. Milli kurtuluş savaşı veriyormuş, geçiniz bunları. Millete gaz vermeyi de bırak, görevini yap. Bu millet yutmaz. Yeri zamanı geldiğinde kararını verir.”

‘Ne oldu da kurtuluş savaşı veriyoruz’

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EKONOMİYİ GÖRÜŞTÜLER

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu genel merkezde ziyaret etti. Görüşmenin ardından Davutoğlu, "Yaşadıklarımız herhangi bir ekonomik kriz olarak anlatılamaz, yorumlanamaz. Erken seçim demiyorum, hemen şimdi seçim diyorum" dedi. Kılıçdaroğlu ise "Sayın Bahçeli'ye seslenmek isterim; yüreğinde bir damla millet sevgisi varsa seçimin yolunu aç kardeşim" diye konuştu. (ANKARA)

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#Kemal Kılıçdaroğlu#Ekonomi#CHP

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