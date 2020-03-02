Ne nüfus kaldı ne mal varlığı

Suriye’de Türk askerlerine yönelik saldırıların artmasının ardından yeni dönemde yaşanacak gelişmeler ve ülkenin içindeki grupların durumuyla ilgili analizler yapılıyor. Hükümete sunulan Suriye raporlarına göre, rejimin son yıllarda uyguladığı politikalar ile ülkenin demografik yapısı yüzde 50 oranında değişti. Göçlerle birlikte rejim karşıtları bulundukları yerlerden ayrılırken, mal varlıkları da el değiştirdi. Bunun Esad rejiminin Rusya destekli politikası olduğu yorumu yapıldı. Suriye’de hem Esad hükümetine, hem de muhaliflere yardım eden yabancı gruplarla ilgili değerlendirmelerin yer aldığı raporlarda, Suriye istihbaratına rağmen bu grupların ülkeye bu kadar rahat girebilmesi de planın bir parçası olarak tanımlanıyor.

RUSYA REJİMİ TERK ETMEZ

Rusya’nın bundan sonra nasıl tavır geliştireceğine ilişkin değerlendirmelere göre de, Rusya ve Esad rejiminin, muhalifleri bahane ederek halkına karşı başlattığı savaşı meşru gösterme çabalarının belli noktalarda amacına ulaştığı belirtiliyor. Rusya’nın genel strateji olarak masaya oturmadan önce kendini sahada göstermek gibi bir yöntem uyguladığı ifade ediliyor. Rusya’nın, Türkiye’yi gözden çıkarmayacağı, sorunun çözümü konusunda inisiyatif alacağı, ancak rejim kartını hiçbir zaman bırakmayacağı ifade ediliyor. Rusya’nın Türkiye üzerinden soruna Avrupa ülkelerini de çekmek istediği, Türkiye’nin mülteci kartını kullanmasını da tercih ettiği öne sürülüyor.