‘Ne Erbil ne Washington Kürtleri benim kadar sevemez’

‘BUNA DA TEPKİ GÖSTERSİNLER’

“(Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın okuduğu şiir) İran Dışişleri Bakanı mesnetsiz tepki göstermiş, İran Meclisi’ndeki 225 milletvekili de hazırlanan kınama mektubuna müştereken imza atmışlardır. 1828 Türkmençayı Antlaşması’ndan beri var olan zorlama statükoyu kabul etmek Türklüğün vicdanında karşılık bulur mu? Aras’ı ayırmadılar mı? Bir kez de ben sesleniyorum: ‘Aras’ı ayırdılar, mil ilen doyurdular, men senden ayrılmazdım, zor ilen ayırdılar.’ Bu şiirin neresi yanlış? Hadi buyursunlar, bu şiire de tepki göstersinler.

‘CAMİ DE BİZİM CEMEVİ DE’

Türk’ün Sünni’si, Şii’si olmaz, nitekim Türk Türk’tür, başka tasvire ve tefrike sığmaz. Geçmişte demiştim, yine diyorum: Yavuz ne kadar Türk ise Şah İsmail’de o kadar Türk’tür. İkisi de Türk büyük hünkârıdır. Cem de bizim semah da. Cami de bizim cemevi de. Ankara ve Bakü neyse Horasan, Erdebil, İsfahan bizim gözümüzde odur. Türk, Türk’e hasım edilemez. Aynı gerçekler hiç kuşkusuz Kürt kökenli kardeşlerim için de geçerlidir.

ABD’nin Suriye eski Özel Temsilcisi James Jeffrey bizi Kürt düşmanı göstermeye çalışmış. Çakal fermanını Bozkurt hükmü yırtar. Ne Erbil, ne Washington, ne de Brüksel benim Kürt kökenli kardeşlerimizi sevdiğim kadar sevemez. Geçin bu zalim senaryoları, biz bize şükür yeteriz.”