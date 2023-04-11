Nazmi Arıkan ve şoförünün katili cezaevinde intihar etti

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Cinayetten sonra tutuklanan şüpheli Tokatspor Başkanı Ufuk Akçekaya hakkında ‘tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme’ suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı. Ufuk Akçekaya savunmalarında iddiaları reddetmişti. Çanakkale 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi, 29 Mart 2023 günü görülen son duruşmada sanık Akçekaya’yı iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı. İzmir 2 No’lu F Tipi Cezaevi’nde hapis yatan Akçekaya 9 Nisan akşamı koğuşunda kendini asarak yaşamına son verdi.





