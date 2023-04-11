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Nazmi Arıkan ve şoförünün katili cezaevinde intihar etti

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#Nazmi Arıkan#Cinayet#İntihar
Nazmi Arıkan ve şoförünün katili cezaevinde intihar etti
Burcu Purtul Uçar
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2023 07:00

Fen Bilimleri Okulları’nın kurucusu Nazmi Arıkan, Çanakkale Gelibolu’daki çiftlik evinde 12 Temmuz 2022 tarihinde şoförü Şerif Eker’le birlikte 113 bıçak darbesiyle vahşice öldürülmüştü.

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Cinayetten sonra tutuklanan şüpheli Tokatspor Başkanı Ufuk Akçekaya hakkında ‘tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme’ suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı. Ufuk Akçekaya savunmalarında iddiaları reddetmişti. Çanakkale 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi, 29 Mart 2023 günü görülen son duruşmada sanık Akçekaya’yı iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı. İzmir 2 No’lu F Tipi Cezaevi’nde hapis yatan Akçekaya 9 Nisan akşamı koğuşunda kendini asarak yaşamına son verdi.


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#Nazmi Arıkan#Cinayet#İntihar

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