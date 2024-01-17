×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Nazlı’nın katili izmarit çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Adli Tıp Kurumu#Polis#İzmarit
Nazlı’nın katili izmarit çıktı
Çetin AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2024 07:00

İstanbul Beşiktaş’ta 5 katlı bir binanın giriş katında yalnız yaşayan Nazlı Hilal Yalman (32), Kanyon AVM’deki Macfit Spor Salonu’nun müdür yardımcısıydı.

Haberin Devamı

Geçen cuma 02.00 sıralarında yaşadığı daireden dumanlar yükselince hemen itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye yangını da kısa sürede söndürdü. İçeri giren itfaiye erleri Nazlı Hilal Yalman’ın çekyat üzerindeki cansız bedeni bulundu. Nazlı Hilal Yalman’ın cesedi yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

POLİS ŞÜPHELİ BULAMADI

Polis zaman zaman eve gelen arkadaşlarının da ifadesini aldı. Polis yangın öncesi ve sonrasında eve girip çıkan şüpheli bir kişinin izine rastlamadı. Polis ve itfaiyenin evde yaptığı incelemede de yangına sigara izmaritinin neden olduğu belirlendi. Nazlı Hilal Yalman’ın sigara içerken uyuyakaldığı, elindeki sigaranın da düşmesiyle yangını çıkardığı belirlendi. Ailesi, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemenin ardından cenazeyi teslim alarak Bursa’ya götürdü. Nazlı Hilal Yalman düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Öte yandan Nazlı Hilal Yalman’ın, 1997 yılında, Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki görevi başında kalp krizi geçirerek şehit olan Başkomiser Feyyaz Yalman’ın kızı olduğu da belirtildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adli Tıp Kurumu#Polis#İzmarit

BAKMADAN GEÇME!