Nazlı’nın katili izmarit çıktı

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Geçen cuma 02.00 sıralarında yaşadığı daireden dumanlar yükselince hemen itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye yangını da kısa sürede söndürdü. İçeri giren itfaiye erleri Nazlı Hilal Yalman’ın çekyat üzerindeki cansız bedeni bulundu. Nazlı Hilal Yalman’ın cesedi yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

POLİS ŞÜPHELİ BULAMADI

Polis zaman zaman eve gelen arkadaşlarının da ifadesini aldı. Polis yangın öncesi ve sonrasında eve girip çıkan şüpheli bir kişinin izine rastlamadı. Polis ve itfaiyenin evde yaptığı incelemede de yangına sigara izmaritinin neden olduğu belirlendi. Nazlı Hilal Yalman’ın sigara içerken uyuyakaldığı, elindeki sigaranın da düşmesiyle yangını çıkardığı belirlendi. Ailesi, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemenin ardından cenazeyi teslim alarak Bursa’ya götürdü. Nazlı Hilal Yalman düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Öte yandan Nazlı Hilal Yalman’ın, 1997 yılında, Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki görevi başında kalp krizi geçirerek şehit olan Başkomiser Feyyaz Yalman’ın kızı olduğu da belirtildi.