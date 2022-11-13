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Nazlı Meral cinayeti! Eşi gözaltında

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#Bursa#Yıldırım#Nazlı Meral
Nazlı Meral cinayeti Eşi gözaltında
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2022 12:30

Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki evinde bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen Nazlı Meral'in (36) eşi S.M. (35) şüpheli olarak gözaltına alındı.

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Olay, dün saat 18.00 sıralarında Değirmenönü Mahallesi, Damla Sokak'ta meydana geldi. Nazlı Meral'den haber alamayan yakınları, durumdan şüphelenip evine gitti. Eve giren yakınları, Meral'i kanlar içinde buldu. İhbarla gelen ekipler, Nazlı Meral'in 3 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Nazlı Meral'in cansız bedeni, inceleme için Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Polis, olayın ardından Nazlı Meral'in psikolojik sorunları olduğu öne sürülen eşi S.M.'nin peşine düştü. Olay günü bıçakla kendisine zarar verip, ardından hastaneye gittiği belirlenen S.M., tedavisi sonrası gözaltına alındı. 4 yıldır evli olan Nazlı Meral ile S.M.'nin çocukları olmadığı gerekçesiyle problem yaşadığı iddia edildi.

S.M.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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#Bursa#Yıldırım#Nazlı Meral

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