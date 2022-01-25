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Nazif Ekzen kimdir? İktisatçı Nazif Ekzen'den kötü haber

#Nazif Ekzen #Nazif Ekzen Kimdir#Nazif Ekzen Yaş
Nazif Ekzen kimdir İktisatçı Nazif Ekzenden kötü haber

Ünlü ekonomist Nazif Ekzen yaşamını yitirdi. Nazif Ekzen'in acı haberini yine ünlü bir ekonomist Mahfi Eğilmez verdi. Nazif Ekzen, Müşerref Hekimoğlu'nun yaşamını yitirmesinin ardından eski ANKA Haber Ajansı'nın bir süre yöneticiliğini üstlenmişti. İşte Nazif Ekzen'in hayatıyla ilgili bilgiler...

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Nazif Ekzen, Araştırma - İnceleme, Tarih kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır.

Nazif Ekzen, Ankara'da 30 Ağustos 1948 tarihinde dünyaya geldi. Maliye Bakanlığı Müfettişi olarak meslek hayatına başlayan Nazif Ekzen, Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı yaptı. Abdülkadir Ateş’in Kültür ve Turizm Bakanlığı döneminde Bakan Danışmanlığı ve ardından Müsteşarlığa getirilen Nazif Ekzen, daha sonra Turizm Ataşeliği görevinde bulundu.

Ekzen,  1972’de Yalçın Küçük ile birlikte ANKA Ekonomi Bülteni’ni çıkardı. Nazif Ekzen, Müşerref Hekimoğlu'nun yaşamını yitirmesinin ardından eski ANKA Haber Ajansı'nın bir süre yöneticiliğini üstlenmişti.

Ekzen’in ODTÜ Yayıncılık’tan 2009’da çıkan “Türkiye Kısa İktisat Tarihi: 1946’dan 2008’e / İliştirilmiş Ekonomi, IMF-Dünya Bankası Düzeninde 62 Yıl” ile Ülke Politikaları Vakfı’nın 2002’de yayınladığı “Hukuksal ve Ekonomik Yönleriyle Türkiye’nin Kambiyo Rejimi Hakkında Bir Değerlendirme” ve Maliye Bakanlığı’nın 1980’de yayınladığı “1946-1958-1970 Devalüasyonları” isimli kitapları bulunuyor. 

Nazif Ekzen tarafından yazılan son kitap "Türkiye Kısa İktisat Tarihi", ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayıncılık tarafından okurların beğenisine sunulmuştu.


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