NATO’yla yeni dönem buluşması

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’i Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde kabul etti. Görüşmeye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İbrahim Kalın da eşlik etti. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Stoltenberg, “Türkiye son derece önemli ve değerli bir NATO müttefikidir ve ittifaka kritik katkılar sağlamaktadır. Bu katkılar son olarak Kosova’daki barışı koruma misyonuna sağlanan birlikleri de kapsamaktadır. Türkiye’ye Kuzey Kosova’ya katkıda bulunduğu ve birlikler gönderdiği için teşekkür ediyorum. Türkiye aynı zamanda Irak’ın kuvvetlerinin NATO kapsamındaki eğitimlerine de destek sağlamaktadır. Önceden tanımlanmış kuvvetlerini NATO’nun Macaristan’daki çok uluslu muharebe grubuna tanımlamıştır. Türkiye aynı zamanda Ukrayna’ya da güçlü destek vermektedir. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’la olan görüşmemde kendisini yeniden seçilmesinden dolayı tebrik ettim. Yüksek katılımdan dolayı Türk milletine de takdir ve saygılarımı sundum” dedi.

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İSVEÇ KAYDA DEĞER VE SOMUT ADIMLAR ATMIŞTIR

Stoltenberg, görüşmede İsveç’in NATO üyeliğine yönelik süreci de ele aldıklarını belirterek şöyle devam etti: “Türkiye’nin meşru güvenlik endişeleri vardır. Hiçbir müttefik daha fazla terörist saldırıya maruz kalmamıştır. İsveç kayda değer ve somut adımlar atmıştır. Türkiye’nin endişelerini karşılamak istemektedir ki bunlar İsveç anayasasının değiştirilmesini, silah ambargosunun sonlandırılmasını, PKK dahil terörizmle mücadelede işbirliğinin artırılmasını kapsamaktadır. Terörizmle mücadele yasasında önemli değişiklikler yürürlüğe girmiştir. Dolayısıyla İsveç, taahhütlerini tamamlamıştır” dedi.

GÖZLER 12 HAZİRAN’DA

“Türkiye, Finlandiya ve İsveç, geçtiğimiz sene yapılan NATO Madrid Zirvesi’nde Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğinin yolunu açan üçlü bir anlaşma imzalamışlardır. Bu anlaşma uyarınca kurulan daimi müşterek mekanizmanın özellikle terörizmle mücadelede önemli bir rolü vardır. Cumhurbaşkanı Erdoğan’la bugün yaptığımız görüşmede daimi müşterek mekanizmanın müteakip toplantısının 12 Haziran haftasında tekrar toplanması üzerine mutabık kaldık. NATO’ya üyelik İsveç’i daha güçlü yapacaktır, aynı zamanda NATO’yu ve Türkiye’yi de daha güçlü yapacaktır. Dolayısıyla İsveç’in NATO’ya üyelik katılım sürecinin bir an önce tamamlanmasını görmeyi arzu ediyorum.”

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12 Haziran’daki toplantıya İsveç’inNATO üyesi olarak katılıp katılmayacağı sorusuna Stoltenberg, “Bence bunun çoktan zamanı geldi. İsveç, Finlandiya ve Türkiye artık çok daha yakın bir şekilde çalışıyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor” yanıtını verdi.