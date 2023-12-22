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NATO'nun ikinci yarışmasını Türk F-16 fotoğrafıyla Polonyalı fotoğrafçı Miroslaw Gawronsky kazandı

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#NATO#Cem Doğut#Fotoğraf Yarışması
NATOnun ikinci yarışmasını Türk F-16 fotoğrafıyla Polonyalı fotoğrafçı Miroslaw Gawronsky kazandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2023 12:09

NATO Hava Komutanlığı'nın ilk turunu Polonya'ya ait F-16 fotoğrafıyla Türk fotoğrafçı Cem Doğut'un kazandığı savaş uçakları hava fotoğrafı yarışmasının ikinci turunu ise Türk F-16'lara ait fotoğrafıyla Polonyalı fotoğrafçı Miroslaw Gawronsky kazandı. 

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NATO Hava Komutanlığı'nın resmi X hesabı üzerinden savaş uçaklarının fotoğraf çekimine yönelik iki yarışma düzenledi. 'Yılın en sevdiğiniz uçak fotoğrafı hangisi' başlıklı savaş uçağı fotoğrafının oylama ile belirlendiği yarışmanın ilk turunda Türkiye'den Havacılık Fotoğrafçısı ve Araştırmacısı Cem Doğut'un Polonya Hava Kuvvetleri'ne ait F-16'larına ait fotoğrafı, yüzde 56,3 oyla en çok beğenilen fotoğraf oldu. 

Yarışmanın ikinci turunda ise ilginç bir durum yaşandı. Fransız askeri fotoğrafçı Morgane Valle'nin Fransa'ya ait Dassault Rafale fotoğrafı, Norveçli askeri fotoğrafçı Onar Digernes Aase'nin Norveç'e ait F-35 fotoğrafı, Polonyalı fotoğrafçı Miroslaw Gawronsky'nin Türk F-16'lara ait fotoğrafı ile Polonyalı fotoğrafçı Piotr Tysakowski F-16, MiG-29 ve İtalya'ya ait Eurofighter Typhoon fotoğrafı yarıştı.

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NATOnun ikinci yarışmasını Türk F-16 fotoğrafıyla Polonyalı fotoğrafçı Miroslaw Gawronsky kazandı

İlk turda Türk fotoğrafçının Polonya'ya ait savaş uçakları fotoğrafıyla kazandığı yarışmanın ikinci turunu ise Polonyalı fotoğrafçı Miroslaw Gawronsky, Türk savaş uçaklarına ait fotoğrafla kazandı. 12 bin 350 oy kullanılan yarışmada Miroslaw Gawronsky'in Türkiye'ye ait F-16 fotoğrafı oyların yüzde 68'ini almayı başardı.

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#NATO#Cem Doğut#Fotoğraf Yarışması

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