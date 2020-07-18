Natalia ve çocuklarını MİT kurtardı

Natalia Barkal’ın eşi Suriyeli’ydi. Ticaret yapmak için 2013 yılında Suriye’ye giderek Menbiç’e yerleştiler. Natalia’nın eşi 2017’de bölgede çıkan bir çatışmada öldü. Natalia ile en küçüğü 1, en büyüğü 10 yaşındaki 4 çocuğu terör örgütü PKK/YPG mensupları tarafından zorla Hol Mülteci Kampı’na götürüldü.

ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

Natalia ne yaptıysa kamptan kurtulamadı. Moldova’daki ailesi hükümet yetkililerine durumu bildirdi. Moldova Hükümeti de Türkiye’den yardım talebinde bulundu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan devreye girerek MİT Başkanı Hakan Fidan’a, Natalia ve çocuklarının bulunması ve kurtarılması talimatı verdi. MİT, Natalia ve çocuklarının yerini tespit edebilmek için yerel istihbarat ağını devreye soktu. Natalia Barkal ve dört çocuğu terör örgütü üyeleri tarafından Hol Kampı’na götürülmüştü. MİT mensupları bir süre sonra Natalia ile irtibat kurdu. Moldovalı kadına kamptan nasıl kaçacağı, kendileriyle nasıl buluşacağı anlatıldı.

‘TÜRKİYE’YE MİNNETTARIM’

Natalia çocuklarını da alarak 6 Haziran’da kamptan kaçtı. Buluştuğu MİT mensupları tarafından Barış Pınarı harekâtı bölgesine götürüldü. Türk yetkililer Natalia ve çocuklarını önce Türkiye’ye, daha sonra da Moldova’ya götürdü. Natalia Barkal ve çocuklarını Başkent Kişinev’de Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dadon ve eşi çiçeklerle karşıladı. Natalia Barkal, “Beni kurtardıkları için Türk devletine minnet duyuyorum. Türkiye çok büyük bir ülke” dedi.

SOMALİ’DE DE İTALYAN SILVIA KURTARILMIŞTI

MİT benzer bir operasyona geçen mayıs ayında da Somali’de katkı sağlamıştı. Afrika’da, Kenya-Somali sınırının Kenya tarafında kalan küçük bir sahil kasabasında, “Africa Milele” isimli hayır kurumu adına çalışırken Kasım 2018’de kimliği belirsiz silahlı kişilerce kaçırılan Silvia Costanzo Romano isimli İtalyan kadının kurtarılmasında MİT önemli rol oynamıştı.