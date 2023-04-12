Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

NASA’nın takımını yendiler! Bravo çocuklar

Güncelleme Tarihi:

#Afrika#ABD#NASA
NASA’nın takımını yendiler Bravo çocuklar
Seda Türkoğlu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2023 07:00

Türk gençleri dünyada fark yaratıyor. ABD merkezli robotik yarışması FRC’de, Türkiye’den üç takım Houston’daki dünya şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Türk öğrencilerden oluşan Sparc5665, NASA ve Bloomberg’ün sponsor olduğu takımları yenerek en prestijli ödülü kaptı.

Haberin Devamı

ABD’de gençlere bilim ve teknoloji alanında ilham vermeyi amaçlayan FIRST Vakfı’nın düzenlediği Robot Yarışması’nda (FRC), Türk Sparc5665 takımı, geliştirdikleri dijital oyunla yarışmanın uluslararası alandaki en prestijli ödülü ‘Impact Award’ı kazandı. St. Pulcherie Lisesi öğrencileri ve mezunlarından oluşan takım, geçen hafta New York’ta düzenlenen yarışmada, NASA ve Bloomberg’ün sponsor olduğu takımları geride bırakarak ödüle layık görüldü.

NASA’nın takımını yendiler Bravo çocuklar

Sparc5665 takımı, yarışmanın uluslararası alandaki en prestijli ödülü ‘Impact Award’ı kazandı.

19-22 Nisan’da Houston’da yapılacak FRC Dünya Şampiyonası’na gitmeye hak kazanan takımın öğrencileri, Teksas’a gitmek için sponsor arıyorlar. Türkiye’nin öncü FRC takımlarından olan Sparc5665, 10 yılı aşkın sürede 15’ten fazla da ödül aldı. Sparc5665 takımının geliştirdiği sosyal sorumluluk projeleri arasında, akıllı eğitim laboratuvarları, Afrika’da su kuyusu açılan bir köy ve ruhsal sağlık konusundaki farkındalık çalışmaları bulunuyor.

Haberin Devamı

SPONSOR ARIYORLAR

Öte yandan, bu yıl Houston’da dünyanın pek çok yerinden onlarca takım yarışacakken, dünya şampiyonasına katılma hakkı kazanan iki Türk takımı daha oldu. Biri Alman Lisesi’nin robotik takımı Kaiser, diğeri bağımsız yarışan Golden Horn. Bu iki takım, Sparc5665’ten farklı olarak Türkiye’deki bölgesel yarışta Impact ödülüne layık görüldüler ve Houston’daki dünya şampiyonasına katılmaya hak kazandılar. Bu iki takım da sponsor arayışlarını sürdürüyor.

NASA’nın takımını yendiler Bravo çocuklar

Alman Lisesi’nin robotik takımı Kaiser de dünya şampiyonasında yarışacak.

Zira takım üyeleri, yarışmalara katılım masraflarını kendi ceplerinden ve sponsorluklarla karşılıyorlar. Kaiser’in sosyal sorumluluk projeleri arasında kadınların iş hayatında cinsiyet eşitsizliği üzerine yaptıkları konferanslar ile çocuklara kodlama eğitimi verdikleri projeler bulunuyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Afrika#ABD#NASA

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Sevgili bulunca arayıp sormayan arkadaşı ne yapayım

BİR SORUDAN FAZLASI | Sevgili bulunca arayıp sormayan arkadaşı ne yapayım?

#İlişki
35 numarada yaşayan sıradan ailenin sırrı ne Slovenya Dışişleri Bakanından resmi açıklama geldi

35 numarada yaşayan 'sıradan' ailenin sırrı ne? Slovenya Dışişleri Bakanı'ndan resmi açıklama geldi

#Rusya
Soğuk ayaklar, topuk çatlağı, kalın tırnaklar... Ayaklarımız sağlığımız hakkında bize ne söylüyor

Soğuk ayaklar, topuk çatlağı, kalın tırnaklar... Ayaklarımız sağlığımız hakkında bize ne söylüyor?

#Sağlık