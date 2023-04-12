NASA’nın takımını yendiler! Bravo çocuklar

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ABD’de gençlere bilim ve teknoloji alanında ilham vermeyi amaçlayan FIRST Vakfı’nın düzenlediği Robot Yarışması’nda (FRC), Türk Sparc5665 takımı, geliştirdikleri dijital oyunla yarışmanın uluslararası alandaki en prestijli ödülü ‘Impact Award’ı kazandı. St. Pulcherie Lisesi öğrencileri ve mezunlarından oluşan takım, geçen hafta New York’ta düzenlenen yarışmada, NASA ve Bloomberg’ün sponsor olduğu takımları geride bırakarak ödüle layık görüldü.

Sparc5665 takımı, yarışmanın uluslararası alandaki en prestijli ödülü ‘Impact Award’ı kazandı.

19-22 Nisan’da Houston’da yapılacak FRC Dünya Şampiyonası’na gitmeye hak kazanan takımın öğrencileri, Teksas’a gitmek için sponsor arıyorlar. Türkiye’nin öncü FRC takımlarından olan Sparc5665, 10 yılı aşkın sürede 15’ten fazla da ödül aldı. Sparc5665 takımının geliştirdiği sosyal sorumluluk projeleri arasında, akıllı eğitim laboratuvarları, Afrika’da su kuyusu açılan bir köy ve ruhsal sağlık konusundaki farkındalık çalışmaları bulunuyor.

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SPONSOR ARIYORLAR

Öte yandan, bu yıl Houston’da dünyanın pek çok yerinden onlarca takım yarışacakken, dünya şampiyonasına katılma hakkı kazanan iki Türk takımı daha oldu. Biri Alman Lisesi’nin robotik takımı Kaiser, diğeri bağımsız yarışan Golden Horn. Bu iki takım, Sparc5665’ten farklı olarak Türkiye’deki bölgesel yarışta Impact ödülüne layık görüldüler ve Houston’daki dünya şampiyonasına katılmaya hak kazandılar. Bu iki takım da sponsor arayışlarını sürdürüyor.

Alman Lisesi’nin robotik takımı Kaiser de dünya şampiyonasında yarışacak.

Zira takım üyeleri, yarışmalara katılım masraflarını kendi ceplerinden ve sponsorluklarla karşılıyorlar. Kaiser’in sosyal sorumluluk projeleri arasında kadınların iş hayatında cinsiyet eşitsizliği üzerine yaptıkları konferanslar ile çocuklara kodlama eğitimi verdikleri projeler bulunuyor.