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Narkotik operasyonunda polislere saldırı: 2 polis yaralı

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#Şanlıurfa#Narkotik Operasyonu#Polis
Narkotik operasyonunda polislere saldırı: 2 polis yaralı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2022 22:41

Şanlıurfa'da narkotik operasyonunda pompalı tüfekle saldırıya uğrayan 2 polis yaralandı. Yaralanan polislerin tedavi altına alındığı ve durumların iyi olduğu öğrenildi. Şanlıurfa Valiliği, saldırıyı gerçekleştiren 3 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Uçaksavar Kavşağı'nda meydana gelen olayda uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine polis bir aracı takibe aldı. Polisin takibe aldığı aldığı otomobil, narkotik ekiplerince kavşakta durdurulmak istendi. Bu sırada kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından pompalı tüfekle polislere ateş açıldı. Yaralanan 2 polis, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 2 polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

Narkotik operasyonunda polislere saldırı: 2 polis yaralı

Şanlıurfa VALİLİĞİ: 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

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Valilik tarafından yapılan açıklamada saldırıyı gerçekleştiren 3 zanlının yakalandığı belirtildi. Açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerimiz tarafından ilimizde icra edilen narkotik takip çalışmasında polisimize pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 2 polis memurumuz hafif şekilde yaralanmışlardı. Emniyet ve jandarmamızın ortak çalışmasıyla olayın faili olan 3 kişi olayda kullandıkları suç aletiyle birlikte kısa sürede yakalanmışlardır” denildi.

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#Şanlıurfa#Narkotik Operasyonu#Polis

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