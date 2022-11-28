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Son dakika... Kritik Kabine Toplantısı başladı

Güncelleme Tarihi:

#Ankara#Kabine Toplantısı#Cumhurbaşkanlığı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2022 16:15

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı saat 15:30'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı. Toplantıda, Pençe Kılıç Hava Harekâtı ve olası kara harekâtının yanında EYT düzenlemesi ile sözleşmelilere kadro çalışmasının da görüşülmesi bekleniyor.

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Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılıyor. Gündemdeki ilk başlık terörle mücadele... Pençe Kılıç Hava Harekâtı devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan kara harekâtını işaret etmişti. Toplantıda bölgedeki son durum ve harekata ilişkin yol haritası görüşülecek.

Milyonlarca kişinin merakla beklediği EYT düzenlemesi, sözleşmeli personel ile taşeron ve geçici işçilerin durumu toplantıda konuşulacak konular arasında yer alıyor.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bir süre önce kamudaki tüm sözleşmeli personeli kapsayan düzenlemenin Kabine toplantısında ele alınacağını duyurdu. Bu kapsamda düzenlemenin son hali de toplantıda ele alınacak.

BAŞÖRTÜSÜ İÇİN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ

Başörtüsüne anayasal güvence sağlayacak değişiklik teklifi de Kabine Toplantısı'nda öne çıkan bir diğer başlık... Toplantıda teklifin Meclis sürecindeki yol haritası ele alınacak. 

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ENFLASYONLA MÜCADELE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde “Önce faizi tek haneye indirdik, enflasyon da inecek" açıklaması yapmıştı. Bu kapsamda atılacak adımların da toplantının gündeminde olması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda alınan kararları yapacağı basın açıklaması ile kamuoyuna duyuracak.

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#Ankara#Kabine Toplantısı#Cumhurbaşkanlığı

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