Narkoçelik-8 operasyonunda polise ateş açıldı: 5 şüpheli yakalandı

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Bakan Yerlikaya, operasyona ilişkin paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Uyuşturucu Madde Ticareti yapan şahıslara yönelik İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir adrese düzenlenen "NARKOÇELİK-8" operasyonunda polis ekiplerimize ateş açılması sonucu çatışma çıkmış, Kahraman polisimiz çatışmada 1'i yaralı olmak üzere 5 şüpheliyi yakalamıştır.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Milletimizin destek ve dualarıyla zehir tacirlerine hayatı zehredeceğiz. Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul ili Bağcılar ve Esenyurt İlçelerinde Uyuşturucu Madde Ticareti yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik Arnavutköy İlçesindeki bir adrese Özel Harekat Polislerinin de desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışma sonucu yakalanan şüphelilerden;

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E.E.(Yaralı) : Çok sayıda uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı, kasten adam yaralama, hırsızlık ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarından sabıka kaydı bulunduğu, ayrıca uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek, hırsızlık, uyuşturucu madde kullanmak, kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık suçlarından arama kaydı bulunduğu tespit edildi.

F.A.: Görevi yaptırmamak için direnme, uyuşturucu madde kullanma, işyerinden ve kurumdan hırsızlık suçlarından suç kaydı bulunduğu tespit edildi.

Y.D.: Uyuşturucu madde imalatı, görevi yaptırmamak için direnme suçlarından sabıka kaydı bulunduğu tespit edildi.

V.K.: Uyuşturucu madde imalatı, çok sayıda kasten yaralama, hırsızlık, yağma, meskun mahalde ateş etme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit suçlarından suç kaydı bulunduğu, ayrıca uyuşturucu madde ticareti, hırsızlık, gece vakti yağma, meskun mahalde ateş etme, kamu malına zarar verme, görevi yaptırmamak için direnme, ruhsatsız silah kullanımı suçlarından ise aranması bulunduğu tespit edildi.

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Ç.K.: Kasten öldürme, çok sayıda uyuşturucu madde imalatı, kasten yaralama, 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarından suç kaydı bulunduğu, ayrıca uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçu ile hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan arama kaydı bulunduğu tespit edildi.

Operasyonlar sonucu:

⁠3 adet ruhsatsız tabanca,

1 adet otomatik tabanca,

1 adet uzun namlulu otomatik silah,

1 adet otomatik av tüfeği,

5 adet hassas terazi,

11 adet telefon,

Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile

Çok miktarda döviz ve Türk Lirasına el konuldu.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin Duası Sizinle