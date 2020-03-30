Fotoğraf bugün çekildi! Endişelendiren görüntü...

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Davut CAN / DHA
Haber Giriş: 30.03.2020 - 17:08,Son Güncelleme:/

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İzmir'de Nakliyeciler Sitesi'nde, geçen günlerde koronavirüs önlemleri kapsamında belirlenen sosyal mesafe kuralına uymadıkları ve kalabalığa rağmen hiçbir önlem almadıkları gerekçesiyle uyarılan çalışanların, uyarılara rağmen gerekli sosyal mesafeyi koymayarak bir arada durdukları gözlendi. 

Türkiye'de, uzmanlar sık sık vatandaşları zorunlu haller dışında evde kalmaları, dışarı çıkmak zorunda olduklarında ise sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyarırken, bazı yerlerde bu uyarılar dikkate alınmıyor. İzmir'in Bornova ilçesindeki Nakliyeciler Sitesi'nde de vatandaşlar 1 metre kuralarına uymadıkları, banklarda yan yana oturdukları ve hiçbir önlem almadıkları gerekçesiyle daha önce DHA'nın yaptığı haber sonrasında uyarılmıştı. Sitede çalışan şoförler ve diğer nakliye personelinin, uyarılara rağmen kalabalık halde, aralarına gerekli mesafeyi koymayarak bir arada durdukları gözlendi. Site yönetimi ve çalışanlarına, sosyal medya kullanıcıları da tepki gösterdi.

İzmirde endişelendiren görüntü
İzmir'de endişelendiren görüntü
İzmir'de Nakliyeciler Sitesi'nde endişelendiren kalabalık
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