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Veysel TİMDU - Erol DEĞİRMENCİ - Alper KORKMAZ / İSTANBUL , (DHA)
Haber Giriş: 06.05.2021 - 09:28 | Son Güncelleme:

"Nace kodumuz var" dedi ama cezadan kurtulamadı

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"Nace kodumuz var" dedi ama cezadan kurtulamadı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde tam kapanmaya rağmen açık olan döviz bürosu sahiplerine polis tarafından ceza kesildi. Döviz bürosu sahibinin, "Nace kodumuz var" demesi cezadan kurtaramadı. Öte yandan iş yeri zabıta ekiplerince mühürlendi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan tam kapanma kararının ardından polis ekiplerinin denetimleri sürüyor. Açık olduğu ihbarı yapılan Esenyurt Meydanı'ndaki bir döviz bürosuna polis ekipleri baskın düzenledi. Döviz alım-satım işleminin devam ettiğinin belirlendiği iş yeri sahiplerine cezai işlem uygulandı.

Nace kodumuz var dedi ama cezadan kurtulamadı

"NACE KODUMUZ VAR"

Bu arada, döviz bürosu sahibi "Kaymakamlıktan belge aldık. Nace kodumuz var, açık olabiliriz. Bu kod ile açabiliriz" diyerek cezadan kurtulmaya çalıştı. İş yerinin tam kapanmada faaliyette olmaması gerektiğini belirleyen polis ekipleri, mühürlenmesi için zabıta ekiplerine bilgi verdi. Gelen zabıta ekipleri iş yerini mühürledi.

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