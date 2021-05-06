NACE Kodu Nedir Ve Ne İşe Yarar?

NACE kodu bir iş yeri açmak isteyenlerin sahip olması ve bilmesi gereken bir kod olma özelliği taşıması bakımından büyük önem taşımaktadır.

NACE Kodu Nedir?

Avrupa Birliği bünyesinde Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki sınıflandırılmasını anlamını ifade eden NACE kodu, iş yerlerinin çalışmakta oldukları alanlar kapsamında tehlike sınıflarını belirleyici olan sistemin meydana getirmiş olduğu altı hane barındıran bir koddur. Bundan dolayı altılı faaliyet kodu olarak da bilinmektedir.

Yeni bir iş yeri açma planı olan bireylerin Ticaret Odası'na kayıt yaptırma işlemini gerçekleştirmeden önce mutlaka NACE kodlarını bilmeleri gerekmektedir. Faaliyete geçecek olan iş yeri tehlike sınıfının belirlenmesi, iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamı dahilinde gerekli olan önlemlerin alınması açısından bu kodun bilinmesi büyük öneme sahiptir.

Önemli bir kod olma özelliği barındırmakta olan NACE kodu, Türkiye'de Avrupa Birliği’ne uyum çalışmaları dahilinde bazı kurumlar tarafından kullanılır durumdadır. NACE kodu kullanılan yerlere örnek olarak Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı gösterilebilir.

NACE Kodu Ne İşe Yarar?

Açacak olduğunuz iş yerini Ticaret Odası’na kayıt ettirmeden önce NACE kodunuzu öğrenmeniz önemlidir. Bunun nedeni ise NACE kodunuzu öğrendiğiniz vakit iş yerinizin tehlike derecesini de öğrenmeniz mümkün olmaktadır.

NACE kodu ile alakalı olarak merak edilen bir başka önemli konu da kodu oluşturan rakamların anlamı olmaktadır. Kısaca ifade etmek gerekirse, altı haneli olan NACE kodunuzda yer alan ilk iki rakam genel faaliyet sınıflandırmasını ifade ederken, son dört rakam ise alt faaliyet sınıflandırmasını belirtmektedir.

Konuyla alakalı olarak bir örnek verilmesi gerekirse: 16, “ağaç, ağaç ve mantar ürünleri üretimi; saz, saman ve benzeri maddeler kullanılarak üretimi gerçekleştirilen eşyaların imalatını ifade ederken; 16.10 “Ağaçların biçilmesi ve playalanması,” 16.10.03 rakamları ise “ Ağaç unu, ağaç yünü, ağaç talaşı, ağaç yonga imalatı" manasına gelmekte ve bu çalışma alanı çok tehlikeli olarak sınıflandırılmaktadır.

Faaliyete geçirecek olduğunuz İş yerinizin mevcut tehlike derecesini (çok tehlikeli, tehlikeli, az tehlikeli) öğrenerek bu doğrultuda iş güvenliği yasalarının mevcut durumdaki gerekliliklerini yerine getirmeniz, işinizi herhangi bir problemle karşı karşıya kalmadan sürdürmenizi de sağlayacağı için altılı faaliyet kodunuzu bilmeniz size çok önemli ölçüde bir fayda sağlayacaktır.

NACE kodunuzu öğrenmek için yararlanabileceğiniz pek çok yöntemin varlığı söz konusudur. Bu kodu öğrenmek için başvurabileceğiniz yöntemlerden biri şu şekildedir: İlk olarak İstanbul Ticaret Odasının web sitesindeki “Tescil İlan Kuruluş > Sicil Kayıtları” alanlarının üzerine sırasıyla bilgisayarınızın faresi ile tıklayarak arama bölümüne ise iş alanınızı alakadar eden kelimeleri girdiğiniz vakit NACE kodunuzu çok kolay bir şekilde öğrenmeniz mümkün olmaktadır.

NACE kodunuzu öğrenebilmenizi sağlayabilecek çok daha kolay bir yöntem daha bulunmaktadır. Bu yöntem işletmenize ait olan SGK sicil numarasının 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. rakamları NACE kodunuzu oluşturur.

NACE Kodu hatalı olan yahut sonradan faaliyet kolu değişimi söz konusu olan şirketler bağlı bulunmakta oldukları vergi dairesi sicil servisine "NACE Kodu Değişikliği Talep Dilekçesi" vermek kaydıyla NACE kodlarını sorunsuz bir şekilde düzeltebilir yahut değiştirebilirler.

Vergi dairesi sicil servisi memurları ilgili iş yerinin NACE Koduna uygun nitelikteki faaliyet içinde olup olmadığını yerinde tespit eder. Gerçekleştirilen yoklama neticesinde iş yerinin değişiklik dilekçesinde belirtmiş olduğu NACE Koduna uygun olan faaliyet içinde bulunduğunun tespit edilmesi neticesinde NACE Kodu değişikliği yapılır ve iş yerinin güncellenmiş durumda olan NACE Kodu vergi levhasına işlenir.

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