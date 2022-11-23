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Müzisyen Onur Şener cinayetinde yeni gelişme: İddianame kabul edildi

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#ANKARA#Onur Şener#Cinayet
Müzisyen Onur Şener cinayetinde yeni gelişme: İddianame kabul edildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2022 15:03

Ankara'da müzisyen Onur Şener'in (45) sahne aldığı eğlence mekanında 'istek parça' çalmayı kabul etmediği için çıkan kavgada öldürülmesiyle ilgili 3'ü tutuklu, 5 kişi hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

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Onur Şener, 2 Ekim'de Çankaya ilçesinde sahne aldığı eğlence mekanında, 'istek parça' nedeniyle çıkan kavgada, boğazı cam bardakla kesilerek öldürüldü.

Olaya karışan bakanlıkta iş müfettişi İlker Karakaş (35), Ali Gündüz (36), savunma sanayii alanında elektrik mühendisi Semih Soyalp (36) ile Gözde G. ve Jale E. gözaltına alındı. İlker Karakaş, Semih Soyalp ve Ali Gündüz, tutuklanırken Gözde G. ile Jale E. ise yurt dışına çıkış yasağı ve polis merkezinde imza verme adli kontrolüyle serbest bırakıldı.

İDDİANAMEDE 5 KİŞİ HAKKINDA AĞIRLAŞTIRILMIL MÜEBBET İSTENDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak, 5 kişi hakkında iddianame hazırlandı.

İddianame, Ankara 31’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, 5 kişi hakkında 'canavarca hisle kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Müzisyen Onur Şener cinayetinde yeni gelişme: İddianame kabul edildi

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İddianameyi kabul eden mahkeme, 3 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşma için 25 Ocak 2023'e gün verdi.

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'BİRA BARDAĞINI FIRLATTIM'

Ankara'da, Şarkıcı Onur Şener'in boğazının cam bardakla kesilerek öldürülmesiyle ilgili tutuklanan İlker Karakaş, ilk ifadesinde "Onur Şener üzerime gelirken, 'Bize doğru gelme' diye seslendim sonra ben bira bardağını fırlattım ama denk gelip gelmediğini hatırlamıyorum. Ancak benim elimde bira bardağının sapı kalmadı. Birlikte yere yuvarlanınca bir kere yumruk salladım ancak denk geldi mi, bilmiyorum. O sırada bir kadın, bana saldırıyordu, ona vurmak istemediğim için tutmaya çalıştım. Aramızdaki arbede çok uzun sürdü. Benim arkam dönük olduğu için arkadaşlarımın ne yaşadığını bilmiyorum. Duyduğum kadarıyla onlar da boğuşma yaşamışlar" ifadelerini kullanmıştı.

'BARDAK İLE ONUR'UN KAFASINA VURDU'

Semih Soyalp ise ilk ifadesinde İlker Karakaş ile Onur Şener'i ayırmaya çalıştığını belirterek, "Ben Onur'a vurmadım, sadece ayırmaya çalıştım. Elimin kesildiğini çok sonradan anladım. Onur beni itince yolun ortasına doğru düştüm. Orada mı elim kesildi, bilmiyorum. İlker elindeki bira bardağı ile sert bir şekilde Onur'un kafasına vurdu. Onur sersemleyince İlker'in üzerine atladı, yere düşünce İlker bir kaç tane yumruk attı. O sırada Ali yerde yatıyordu. Ben suçsuzum" diye konuşmuştu.

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Ali Gündüz de "Solist Onur gelirken arbede oldu. Bize saldırmaya geliyordu hatta bize saldırdı. O sırada itiş kakış oldu. Ben kaldırımdan yere düştüm sonra da yerden kalkamadım. İlker elindeki bira bardağını Onur'un kafasına vurdu. Onur'u darbetmedim, suçsuzum" ifadelerini kullanmıştı.

Müzisyen Onur Şener cinayetinde yeni gelişme: İddianame kabul edildi

Adli kontrolle serbest bırakılan Jale E. ise "Benim kimseye bir temasım olmadı, uzakta durdum, üzerinde kan lekesi olmayan tek kişiyim. Tam mekandan çıkacakken tanımadığımız bir kişi, 'Olayı anlatır mısınız' diye arkadaşlara soru sordu. İlker tek başına konuşmaya başladı. Tekrardan yanıma geldiğinde 'Siz haklısınız' dediler. Bu sırada mekandaki herkes dışarı çıktı. Onur sinirli bir şekilde bize doğru gelmeye başladı. Gözde'nin omuzlarından tutarak itti ve 'Sen buradan git varoş' tarzında bir şey söyledi. Onur ve İlker'i darbetmeye başladı sonrasında arbede oldu. Aramızda 5-6 metre vardı. Ben İlker'in bira bardağıyla vurduğunu görmedim, İlker kendisi söyledi" diye konuşmuştu.

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