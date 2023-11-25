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Müzikhole kurşun yağdırdılar! Garson öldü, taksici yaralandı

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#Müzikhol#Silahlı Saldırı #Bağcılar
Müzikhole kurşun yağdırdılar Garson öldü, taksici yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2023 07:00

Bir grup şehir eşkıyası alınmadıkları müzikholü kurşun yağmuruna tuttu. Açılan ateşte müzikholde garson olan Mehmet Bamyacı ölürken, kapıda müşteri bekleyen taksici Tunç Karagöz de yaralandı.

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İstanbul Bağcılar’da Demlen-2 adlı müzikhole 12 Kasım günü 03.00 sıralarında bir grup geldi. Müzikholdekiler gelen grubu içeri almadı. Bu nedenle gelen grupla müzikhol çalışanları arasında tartışma yaşandı. Grup yaşanan tartışmanın ardından tehditler savurarak müzikholden ayrıldı. Bu tartışmadan yaklaşık 2 saat sonra gruptakiler otomobille müzikhole geri döndü. Müzikholü kurşun yağmuruna tutan saldırganlar kaçtı. Açılan ateşte müzikholde garson olarak çalışan Mehmet Bamyacı (35) ve kapıda müşteri bekleyen taksici Tunç Karagöz (26) yaralandı. Saldırganlar kaçarken olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Mehmet Bamyacı ve Tunç Karagöz hastaneye götürüldü. Burada Mehmet Bamyacı yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tunç Karagöz’ün ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

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SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR

Polis ekipleri çevredeki kamera görüntülerini topladı. Yapılan incelemede, saldırganların kimlikleri ve kaldıkları adresler belirlendi. Düzenlenen operasyonda, emniyette toplamda 39 suç kayıtları bulunan Mehmet S., Eyüp E., Yunus Emre T. ve Özgür İ. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan Yunus Emre T. ve Özgür İ. tutuklanırken, diğer iki kişi adli kontrolle serbest kaldı. 

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#Müzikhol#Silahlı Saldırı #Bağcılar

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