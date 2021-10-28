'Muz yeme' paylaşımlarıyla ilgili yabancı uyruklu 7 kişi gözaltına alındı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Türkiyeye silah ambargosu uygulamıştı... Kanadalı şirket Telemus battıTürkiye'ye silah ambargosu uygulamıştı... Kanadalı şirket Telemus battı#Kanada
Radamel Falcao şov devam ediyor Bu kez Barcelona...Radamel Falcao şov devam ediyor! Bu kez Barcelona...#Galatasaray
Savcı ilk defa açıkladı... Korkunç iddia gerçek çıktıSavcı ilk defa açıkladı... Korkunç iddia gerçek çıktı!#Alec Baldwin
Erdoğan-Biden görüşmesi öncesi kritik adım: Bakan Akar mevkidaşıyla konuştuErdoğan-Biden görüşmesi öncesi kritik adım: Bakan Akar mevkidaşıyla konuştu#Hulisi Akar
36 saat çalışma iddiası... Bakan Koca: Rümeysa Şen ile ilgili bilgi yanlıştır36 saat çalışma iddiası... Bakan Koca: Rümeysa Şen ile ilgili bilgi yanlıştır#Bilim Kurulu
ABD Türk dostu Adamsı konuşacak Adım adım Belediye Başkanlığına...ABD 'Türk dostu' Adams'ı konuşacak! Adım adım Belediye Başkanlığına...#Eric Adams
Bakan Koca son tabloyu paylaştı: Tam doz riski azaltıyorBakan Koca son tabloyu paylaştı: 'Tam doz riski azaltıyor'#Koronavirüs
KKTC Cumhurbaşkanı Tatardan önemli mesajlar: Benim yolum Türkiye ile yürüme yoludurKKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan önemli mesajlar: 'Benim yolum Türkiye ile yürüme yoludur'#Ersin Tatar
Suçlamaları reddetmişti... Sahte doçent skandalında yeni gelişmeSuçlamaları reddetmişti... Sahte doçent skandalında yeni gelişme#Zehra Zulal Atalay Laçin
Türkiye ile ABD arasında kritik görüşmeTürkiye ile ABD arasında kritik görüşme#İbrahim Kalın
Klopptan Barcelona için son karar El Clasico sonrası...Klopp'tan 'Barcelona' için son karar! El Clasico sonrası...#Jürgen Klopp
CHPnin tezkereye hayır oyu vermesi... ‘Onurlu bir parti HDPye tepki gösterirdi’CHP'nin tezkereye 'hayır' oyu vermesi... ‘Onurlu bir parti HDP'ye tepki gösterirdi!’#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Avukatın korkunç ölümü Kapıyı açan yakınları dehşete düştüAvukatın korkunç ölümü! Kapıyı açan yakınları dehşete düştü#Avukat
TFF resmen açıkladı İşte MHKnin yeni başkanı...TFF resmen açıkladı! İşte MHK'nin yeni başkanı... #Merkez Hakem Kurulu
Mahmut Uslu: Çok büyük günahları var, Gökhan-Caner...Mahmut Uslu: 'Çok büyük günahları var, Gökhan-Caner...'#Mahmut Uslu
HABERLERGündem Haberleri

'Muz yeme' paylaşımlarıyla ilgili yabancı uyruklu 7 kişi gözaltına alındı

#Muz#Göçmen#İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
Muz yeme paylaşımlarıyla ilgili yabancı uyruklu 7 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, bir vatandaşın sokak röportajında, 'Ben muz yiyemiyorum, siz kilolarca muz alıyorsunuz' söylemi sonrası, sosyal medyada gerçekleştirilen 'muz yeme' paylaşımlarıyla ilgili, yabancı uyruklu 7 kişinin yakalandığını, bu kişiler hakkında adli işlemlerin tamamlanmasının ardından sınır dışı etme işlemlerinin başlatılacağını duyurdu.

Haberin Devamı

Bir sokak röportajında yer alan 'Ben muz yiyemiyorum, siz kilolarca muz alıyorsunuz' söylemi sonrası yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen kişilerce, sosyal medya siteleri üzerinden 'muz yeme' içerikli paylaşımlar yapıldı. Vatandaşların tepkisine neden olan paylaşımların provokatif amaçlı olduğu gerekçesiyle Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.

'7 KİŞİ HAKKINDA SINIR DIŞI ETME İŞLEMLERİ BAŞLATILACAK'

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Emniyet Genel Müdürlüğümüzün ilgili birimleri tarafından bahse konu provokatif paylaşımlara ilişkin yürütülen çalışmalar sonucunda elde edilen ilk bulgular doğrultusunda yabancı uyruklu 7 şahıs yakalanmış olup adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından haklarında sınır dışı etme işlemleri başlatılacaktır. Söz konusu provokatif paylaşımların tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılması ve bu paylaşımları yapan tüm şahıslar hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin titizlikle ve eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi için çalışmalar devam etmektedir."

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Muz#Göçmen#İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

BAKMADAN GEÇME!

Kıvanç Tatlıtuğun kız kardeşi gündem oldu

Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi gündem oldu

Alec Baldwin görüntü yönetmeni Halyna Hutchinsi öldürmüştü... Savcı ilk defa açıkladı

Alec Baldwin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmüştü... Savcı ilk defa açıkladı!

Şimdiye kadar tam tersi biliniyordu... Covid-19 ile diyabet arasındaki ilişki şaşırttı

Şimdiye kadar tam tersi biliniyordu... Covid-19 ile diyabet arasındaki ilişki şaşırttı!

Gıda fiyatlarına ‘yakın takip’

Gıda fiyatlarına ‘yakın takip’

Cumhuriyet’ten ilham alan Çinliler

Cumhuriyet’ten ilham alan Çinliler