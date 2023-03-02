Müteahhit ve mühendis tutuklandı

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Öte yandan Elbistan Adliyesi’nde kurulan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekiplerinin dahil olduğu ‘Deprem Suçları Soruşturma Bürosu’ da çalışmalarını sürdürüyor. Açılan soruşturmalar kapsamında savcılık çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Yakalama kararı çıkarılan M.B.A. Deprem Suçları Soruşturma Bürosu’ndaki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildi.

İnşaat mühendisi M.B.A. çıkarıldığı mahkemece bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak suçundan tutuklanarak Kayseri T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. M.B.A.’nın sorumluluğunu üstlendiği inşaatlarda depremlerde 14 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.