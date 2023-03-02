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Müteahhit ve mühendis tutuklandı

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#KOM#Deprem#Kayseri
Müteahhit ve mühendis tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2023 07:00

Kahramanmaraş’taki depremlerde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan müteahhit Yunus Kaplan (69), Muğla’nın Menteşe ilçesinde yakalanarak, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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Öte yandan Elbistan Adliyesi’nde kurulan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekiplerinin dahil olduğu ‘Deprem Suçları Soruşturma Bürosu’ da çalışmalarını sürdürüyor. Açılan soruşturmalar kapsamında savcılık çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Yakalama kararı çıkarılan M.B.A. Deprem Suçları Soruşturma Bürosu’ndaki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildi.

İnşaat mühendisi M.B.A. çıkarıldığı mahkemece bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak suçundan tutuklanarak Kayseri T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. M.B.A.’nın sorumluluğunu üstlendiği inşaatlarda depremlerde 14 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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#KOM#Deprem#Kayseri

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