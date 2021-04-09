‘Mutanta 10 günlük karantina yetmiyor’

Son günlerdeki vaka artışında mutant virüsün etkisi tartışılmaz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Türkiye’de mutant virüs oranının yüzde 75’e çıktığını söyledi. Pozitif olanlara şu an 10 günlük karantina uygulanıyor. Ancak Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, bu sürenin yetersiz kaldığını söylüyor. Mutant virüsün bulaştırma süresinin daha fazla olduğuna, bu nedenle 10 günlük karantina süresinin uzatılması gerektiğine dikkat çeken Ceyhan, şu uyarılarda bulunuyor: “Farklı ülkelerde mutant virüs yeni bir mutasyon da geçirmiş olabilir. Bizim de yoğun bakımcıların, yoğun bakımda yatan hastaların daha ağır tablo ile yattığı, solunum cihazına bağlanma oranının salgının ilk dönemlerine göre daha yüksek olduğu şeklinde gözlemleri var. Bunların değerlendirilmesi, bir süre takip edilmesi lazım.

BULAŞMA SÜRESİ 13.3 GÜN OLDU

İngiltere’de yapılan bir çalışmada mutant virüsün bulaştırma süresinin 13.3 gün olduğunu buldular. Böyle bir durumda bizim rehberlerimizi güncellememiz lazım. Hastalığı geçirenleri biz 10 günde işe başlatıyoruz, eğer 14 gün kadar bulaştırıyorsa bunlar, bu süreyi değiştirmemiz gerek. 1 metre mesafe mutant virüste güvenli değil en az 2 metre olmalı. Bulaşı önlemenin daha zor olması nedeniyle ekstra tedbirler uygulanmalı. Aynı şiddette seyretse bile ölüm sayılarında artma gözleniyor; çünkü vaka sayıları artıyor. Bu yüzden hastanelerin yükü, yoğun bakımların yükü artacak ve mücadelemiz daha da zorlaşacak.”

İZOLASYON 14 GÜNE ÇIKMALI

Prof. Dr. Necmettin Ünal: İngiltere’de yapılan çalışma sonucuna göre mutant virüsün bulaştırma süresi şu anda 13.3 gün. Tabii bu ortalaması. Güney Afrika ve Brezilya mutantları da klinik olarak tespit edemiyoruz. Sekans analizi yollanıyor, sonucunun gelmesi gecikiyor. Şu an COVID-19 izolasyon süresini (tüm mutant virüsler için) 14 güne çıkarmak çok doğru olacak.

POZİTİFLİK UZADI

Prof. Dr. Zafer Kurugöl: Mutant virüs daha bulaşıcı olduğu için, PCR pozitiflik süresi de hastalarda daha uzun sürüyor. Bu nedenle de Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi’nin yeniden gözden geçirilmesinde yarar olduğunu ve izolasyon süresinin 14 güne çıkarılması gerektiğini düşünüyorum. (Meltem ÖZGENÇ / ANKARA)

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