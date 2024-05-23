Mustafa Varank'tan sokak hayvanlarıyla ilgili açıklama

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AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, sosyal medya hesabından başıboş sokak köpekleri düzenlemesiyle ilgili paylaşımda bulundu.

Mustafa Varank paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Çocuklarımız, gençlerimiz, yaşlılarımız, başıboş sokak köpeklerinden ötürü ciddi sıkıntı içinde. Ölümle sonuçlanan sayısız vaka, travma yaşayan onca yavrumuz, hayatları sönen nice insanımız var.

Biz inanıyoruz ki: insan eşref-i mahlukattır, insan hayatından daha kıymetlisi yoktur. Annelerimizin çocuklarını okula göndermeye, yaşlılarımızın sokakta yürümeye endişe ettiği bir düzende sorumluluk bize, tüm siyasetçilere aittir.

Bursalı hemşehrilerimizin TBMM'deki temsilcisi olarak bu sorunun çözümü için Meclis’e gelecek olan uyutma dahil tüm teklifleri sonuna kadar destekleyeceğim.