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Mustafa Varank'tan Musk ve Zuckerberg'e 'Er Meydanı' daveti

Güncelleme Tarihi:

#Elon Musk#Mark Zuckerberg#Mustafa Varank
Mustafa Varanktan Musk ve Zuckerberge Er Meydanı daveti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2023 22:35

Teknoloji milyarderleri Elon Musk ile Mark Zuckerberg’ün birkaç aydır konuşulan "kafes dövüşü" ile ilgili TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank'tan "Er Meydanı" meydanı teklifi geldi.

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Geçen Haziran ayında birbirlerine meydan okuyan Elon Musk ve Mark Zuckerberg’ün dövüşü dünya tarafından merakla bekleniyor. Dövüşün nerede yapılacağı ve tarihi henüz belli olmazken İtalya'nın ev sahipliği yapma ihtimali ortaya çıkmıştı.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank'tan iki teknoloji liderine teklif geldi. Twitter hesabından paylaşım yapan Varank, Musk ve Zuckerberg'ü Türkiye'ye davet etti. Yağlı güreşlerden bir fotoğraf paylaşan Bakan Varank, "Bu işi hakkıyla yapmanız için sizi Türkiye'deki "Er Meydanı"na davet ediyoruz." dedi.

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#Elon Musk#Mark Zuckerberg#Mustafa Varank

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