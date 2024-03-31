Mustafa Varank: Türkiye demokrasisi, dünyada en oturmuş demokrasilerden biridir

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TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, oyunu kullanmak için Osmangazi ilçesindeki Şehit Bkm. Onb. Tolga Taştan İlkokulu'na geldi. 3163 numaralı sandıkta oy kullanan Varank, "Türkiye demokrasisi, Avrupa ile kıyasladığınızda bile dünyada en oturmuş demokrasilerden biridir. Dünyada, yüzde 80-90'ların katılım gösterdiği seçimleri görmek mümkün değildir. Bizim ülkemizde vatandaşlarımız, hem demokrasi hem Cumhuriyet'e sahip çıkıyor. Muhtarlık seçimlerinden belediye meclis üyelerine, büyükşehir belediye başkanları, ilçe belediye başkanlarına kadar, gerçekten kıyasıya bir yarış devam ediyor. Vatandaşlarımızın takdiri her şeyin üzerindedir. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.