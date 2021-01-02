Mustafa Sarıgül'den Fikri Sağlar'a tepki: Asla kabul etmeyiz

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül CNN TÜRK'te Akıl Çemberi programında Başak Şengül'ün sorularını yanıtladı.

Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Sarıgül'ün açıklamaları şöyle:

''Türkiye Değişim Partisi gerçeklerin peşinde koşar. Bugün bir araştırma kuruluşunda yapılan araştırmada şu sonuçlar ortaya çıkıyor; Türkiye'de yurttaşların yüzde 20-25'i mevcut siyasi partilerden memnun değil. Ne diyor vatandaş: 'Yeni bir parti istiyorum' diyor. Türkiye Değişim Partisi bir ihtiyaçtan doğdu, binlerce yurttaşımızın alın teriyle kuruldu. 10 günlük süre olmasına rağmen 48 ilde örgütlenmemiz tamamlandı.

Biz 4 eğilimi de birleştirmek istiyoruz. Biz Süleyman Demirel'in esnafa yakınlığını, Bülent Ecevit'in insanca hakça düzeni, nezaketini zarafetini demokrasi anlayışını, 'İnsanları kesin çizgilerle ayırmayın' diyen rahmetli Özal'ın da pratik çözümlerin alarak yolumuza devam eden Türkiye'nin yepyeni bir siyasi partisiyiz. Değişimi enerjiyi çok geniş bir kadroyla hazırlanıyoruz. Bunu sağlayacağımıza inanıyoruz.

Biz sağı da solu da gündemden kaldırmak istiyoruz. Saygımız sonsuz ama biz sağ elimizle sol elimizi birleştiriyoruz. Hedef merkez diyelim.

PARTİSİNDEKİ GENEL BAŞKANLIK SİSTEMİ

Ülkemin huzurunda söz veriyorum, partimi iki genel seçim iktidara taşıyamazsam orayı bir başka arkadaşıma bırakırım çünkü genel başkanlı koltukları zaman tüketme yeri değil hizmet üretme yeridir. Çok değerli dostlarım 'gel bizimle beraber ol' diyorlar. Benim milletim göreve çağırıyor.

İTTİFAKLAR İÇİNDE YERİ NE OLACAK?

Aldığımız karar şu; hiçbir zaman şahısların fikri önemli değil. Kurullarımız var. Başkanlarımızla toplanacağız vakti gelince nasıl bir çalışma yapmamız gerektiğini söyleyeceğiz.

CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAY OLACAK MI?

Şu anda ham bir görüş var. Netleşmeyen ama giderek ağırlık kazanan bir görüş var. Birinci turda biz arzu ederiz ki partimiz çıksın kendi görüşlerini bütün yurttaşlarımızla buluştursun. Birinci turda kendi adayımızla girelim ikinci turda son iki aday kim kalıyorsa milletimiz zaten orada bütünleşiyor.

Bizim mutlaka olmazsa olmazımız ortak akıl. Ortak aklı kullandığımız zaman milletimiz mutlu olacak.

Birinci turda bir başka adayı destekleme durumumuz yok. Bizim çıkaracağımız aday ipi göğüsleyebilir. Çok samimi olarak söylüyorum. İnanın ki partimiz uzun yıllar ülkeyi yönetecek ve biz ezberleri bozacağız.

KILIÇDAROĞLU'NUN 'PARAYLA PARTİ KURDURUYORLAR' İDDİASI

Öyle bir şey yok. Bu iş para ile oluyorsa en büyük kaynak ana muhalefet partisinde var. Neden iktidar olmuyorlar? Bu, parayla pulla olmaz. Bu iş gönülle olur. Geçmişte beraber olduğumuz birisi ile iglili olarak asla bir şey söylemem söz konusu bile değildir. Değerlendirmeleri sayın Kılıçdaroğlu'nun kendi takdirine bırakıyorum.

MUHALEFET BÖLÜNÜYOR ELEŞTİRİLERİNE YANIT

Direkt bir sol parti değiliz. Biz alın teri ve emeği destekliyoruz. Biz sağ parti de değiliz. Olan bir şey bölünür. Olmayan bir şeyi nasıl böleceksiniz. Türkiye'deki 5 kişiden sadece bir kişi muhalefete oy veriyor. Türkiye Değişim Partisi olarak biz 5'in 5'ine talibiz.

PARTİLERE: HDP İLE İTTİFAK YAPMAYIN

Silahlar bırakılsın, barış gelsin söyleminden uzak olduklarını görüyorum. Bu mevcut durumda biz değil, hiç bir siyasi partinin yaklaşmaması lazım.

FİKRİ SAĞLAR'IN TÜRBANLI HAKİM ÇIKIŞI

Biz insanların giyimlerinden dolayı, kuşamlarından dolayı, etnik kökenlerinden dolayı asla ve asla ötekileşmesini, ayrışmasını asla kabul etmeyiz. Bunları doğru bulmayız.

FİKRİ SAĞLAR NE DEMİŞTİ?

Fikri Sağlar, bir televizyon programında "Kendimden söylemek istiyorum ben yargılandığım zaman türbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde benimle ilgili haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği konusunda kuşkum var." ifadelerini kullanmıştı.