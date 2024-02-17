Mustafa Sarıgül'den CNN TÜRK'e özel açıklamalar... 'İmamoğlu'ndan davet almadım, lansman toplantısına çağrılmadım'

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Mustafa Sarıgül'ün konuşmasından satır başları şöyle:

Olay 13 Şubat'ta 14:30'da meydana geldi. Erzincan'ın kurtuluş yıl dönümüydü. Böyle bir haberi alır almaz olay yerine gittim. 10 milyon metreküp toprak hızla akıp 800 metrelik hareketlilik oldu. Arama kurtarma çalışmaları hemen başladı. Tüm kurumlar dayanışma içinde çalışmaya başladı. 3 arkadaşımızın bir noktada 6 arkadaşımızın farklı noktada olduğu tespit edildi. Hemen olayın sorumluları ile ilgili soruşturma başlatıldı. Tutuklama da var.

Benim için o kadar büyük sıkıntı ki benim doğduğum köy 20 km uzaklıkta. O canlara hala ulaşılamadık. 4 kez kapasite artırılmış, ÇED raporlarını verenler özel firmalar. Sedat diye bir aktivist var, gözlerinden öpüyorum. Beni de eleştiriyor. Onun söyledikleri doğru. Keşke daha önceden daha fazla dinleyebilseydik. Bu Kanadalı firma neden Kanada'da değil de Türkiye'de çalışmayı yapıyor. Siyanürlü, denetimsiz aramaların durdurulması lazım. 1 km'ye kadar akabiliyor bu toprak. Denetimleri artırmak, sıkı şekilde bakmak lazım. Özellikle çevre ve çalışma bakanlığının bakması lazım.

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ORADA FELAKET TELLALLIĞI YAPMAK İSTEMEDİM

Sayın Bakan Bayraktar olayın başından beri orada. Çalışmaları yakından takip ediyor. TBMM'de araştırma komisyonu kuruldu. Kim nasıl yaptı, yapanın yanına kalmayacak. Uzun yıllar sonra muhalefet partisi olarak önerimiz kabul edildi. Orada felaket tellallığı yapmak istemedim. Siyanürlü maden aramasının ne kadar tehlikeli olduğunu kamuoyuna açıklayacağız. Doğa dostu çalışma yapmamız lazım. Madencilik aynı zamanda ülkenin geleceğine çıkmak lazım. Almanya'da neden siyanür konuşulmuyor da Türkiye'de konuşuluyor.

MİLYON DOLARLIK ALTINLARI ERZİNCAN'IN TIRNAĞINA DEĞİŞMEM

Avrupa'da kapalı maden arama var. Siyanür gelince parti ayırt etmiyor. Yerleşim alanlarının 5km uzaklığında olması lazım. İliç'te çok yakın, Fırat'a da çok yakın. Neden 4 kat artırılmış şekilde. Sorumluluğum gereği binlerce çalışan var ama insan hayatı da var bir yanda. Bunun sona ermesi lazım. Doğada kullanımının yüzde yüz değişmesi lazım. Milyon dolar altınları can Erzincan'ımın tırnağına değişmem. Bunları Meclis'te konuşacağım. Uzmanlarla detaylı şekilde görüşüyorum. Meclis'e teşekkür ediyorum. Bizzat Erzincan'ı konuştuk. Komisyonda her partiden vekil arkadaşlarımız olacak. 9 canın hesabını sorup numuneler alıp laboratuvar tetkiklerini yapacağız.

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Araştırma komisyonumuzdaki arkadaşlarımız doğaya duyarlı arkadaşlar. Doğayı çevreyi ilgilendiren öyle rapor hazırlayacağız ki böyle olayları duymayacağız bir daha. ÇED raporlarından bir tanesi olumsuz sadece. Raporu hazırlayan firmalara da ağır yaptırım gelmesi lazım. Faaliyet alanları kısıtlanmalı vahşi madencilik engellenmeli. Çok kazanmak için 30 yılda yapılacak iş 7-8 yıla sığdırılıyor. Burada daha çok Türk şirketleri olması lazım.

AFET BAKANLIĞI KURMALIYIZ

Doğal afetler ve deprem bakanlığı kurmalıyız. Türkiye'de dere yatakları var, buralara yapılan konutlar var. Sellerde binalar orada kalmış. Bu afettir. Bakanlık kurulmalı ve böyle olay olunca bakanlıktaki uzmanlar gitmeli. Erzincan'a ilgili bütün bakanlıklar geldi ama bu evlatlarımızın siyanürlü ortamda nasıl çalışması gerektiğini bilmesi lazım. Bunun için girişimde bulunacağım. Komisyon siyasi kaygılardan uzak, felaketlerin tekrar etmemesi için çalışacak. Sayın cumhurbaşkanımızdan randevu alacağız. Afet bakanlığını kuralım ve Prof. Naci Görür hocamızı başına getirelim. Buradaki bakanlık siyaset üstü olmalı. Araştırma komisyonu tüm detayları ortaya çıkaracak.

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KOMİSYON SİYASET ÜSTÜ OLACAK

Komisyonun kurulmasından dolayı mutluyum. TBMM'deki komisyon siyaset üstü olacak. Birlikteliğimizi göstereceğiz. Olayın üzerine gideceğiz. Bu bizim için son derece değerlidir. Siyanür kelimesinin ortadan kalması için önemlidir. Siyanür güvenli sınırlı olmalıdır. Sanayide kullanılıyor, dozu önemli. Yapılacaksa denetim yapılmalı. Uluslararası regülasyonlara uyulmalı.

KILIÇDAROĞLU SEÇİMİ KAZANMIŞTIR

Hayatta dik duranlar hep kazanır, omurgası olanlar, ilkesini savunanlar hep kazanır. Bunu yapamayanlar saman alevi gibi savrulur gider. Sayın Kılıçdaroğlu 48 oyu geçmiştir. Sosyal demokrat lider iktidara olağanüstü yaklaşmıştır. Haksız yere eleştirildi. Kılıçdaroğlu o seçimi kazanmıştır.

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Kılıçdaroğlu kin tutmayan, yüreği temiz birisi. En büyük özelliği iyi niyetli olması. Onun sonucu buraya gelindi. Çok yaklaşıldı. 15 günlük süre iyi değerlendirilse kazanılabilirdi. Lider Kılıçdaroğlu idi ama kadro canla başla çalışmadı.

Sayın Özgür Özel genel başkanımız. Görevlerimizi yerine getirmeye hazırız.

PARTİMDEN DEMOKRATİK NEZAKET GÖRMEDİM

Yeni yönetimden demokratik nezaket beklerdim. Demokratik nezaket şu, Vekillerin görüşünü almak. Önerimiz alınmadı aday belirlemede. Partim kimi aday gösterirse o çalışmaları yerine getiririm. Parti yöneticisi duvarcı ustası olmalı. Siyasi nezaketi elden bırakmamalı. Ustanın taşları ziyan etmemesi lazım. Kılıçdaroğlu'na sorulmalıydı, öneriniz, arzunuz var mı diye. Antalya'da toplantı düzenlendi. CHP'de benden daha fazla parti kültürünü bilen yok. Siz belediye başkanları atarken sadece beni değil Büyükerşen'i de Karayalçın'ı da çağıracaksınız. Bugüne kadar beni ne Erzincan'la ilgili ne başka nokta ile ilgili aramadılar. Bugüne kadar merkezden nezaket bekledim. Oy verenler de siyasi nezaket bekledik ama bunu görmedik. Biz CHP'liyiz. Bir oy fazladan kazandırmak için çalışacağız. Bana gelen yurttaşıma kime oy verdin diye sormam. Allah'ımın bana verdiği güçle "sana nasıl yardımcı olabilirim" diye sorarım. Parti yönetiminden bu nezaketi hala bekliyorum. Kılıçdaroğlu'nun da görüşlerinin alınmasını beklerdik. Ahmet olsun, Mehmet olsun isteğimiz olmaz. CHP öyle adaylar açıklamaları ki partililer 'evet' demeli. Buraya muhteşem aday açıkladılar, bu aday şehrimizi coşturur, tüm şehirden oy alır demeli. Vay be denilecek aday görmedim.

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Lider iyi kadro kuramazsa bir şey yapamaz. Sarıgül'ün önerileri CHP'yi şahlandıracak öneriler olur. Ona sorsaydınız vekil arkadaşlarımla konuşur, görüşlerini almadan atama yapmazdım. il ilçe başkanlarımla bir araya getirir ortak görüş alırdım.

Tunç Soyer, bilgisi birikimi ile Türkiye'de Büyükerşen gibi değerli isimlerden biridir. Onun kırılmasını doğru bulmam. Tunç Soyer gelecekte Türk siyasetinde farklı noktalarda olacak. İsviçre, Fransa modeline en uygun kişi Soyer'dir. Partililer ile fazla temas kuramamıştır ama daha bilimsel ve entelektüeldir.

Gençlik kollarından geldiğim için siyasetin tabanını iyi biliyorum. Özel benimle konuşsa 'vay be' denilecek adaylar öneriridim, 2-3 puan fazla oy alırdık. Sayın Kılıçdaroğlu ile her dakika konuşuyorum. Gerçekten özlüyorum da.

İMAMOĞLU'NDAN DAVET ALMADIM

İstanbul'da 2014 seçimlerinde HDP, Saadet desteği yoktu. Bu gördüğün kardeşin 41 oy aldı. Kadir Topbaş gibi çok değerli bir isim vardı ona rağmen bu oyu aldım. İmamoğlu kampanyasına davet ederse katılırım, çalışırım onun için. İmamoğlu'ndan davet almadım. Lansman toplantısına çağrılmadım. Çağrılmadığım yere gitmem.

Mesut Yılmaz 2014'te Ekrem İmamoğlu'nu başkan yapalım diye benimle iletişime geçti. 4 defa beni aradı, 4 kez buluştuk. İmamoğlu'nu Beylikdüzü adayı yap dedi. İyi ki kazandırdık. Başkan olduktan sonra evimize geldi. Vefasız insanlar taş olur. Koltuklar gidince kaybolur gider. Gücümü Allah'ımdan sonra vatandaşımın takdirinden aldım. Vefamı Kılıçdaroğlu'na nasıl gösteriyorsam geçmişteki arkadaşlarımdan da görmek isterim.

Gürsel Tekin'in partide büyük emeği vardır. Tekin gibi isimlere sahip çıkmamız lazım. Lütfen partimizden istifa etmeyin dedim. Partiden bir heyetin ziyaret etmesini, merkeze davet etmesini bekledim. Sosyal demokrasinin evrensel ilkelerini en iyi savunan biridir. CHP'ye en lazım isimlerden biridir. Gürsel Tekin'in gönlünün alınması lazım.

Hiçbir zaman görüşlerimi kıyıdan köşeden açıklamam. Kılıçdaroğlu'na her zamankinden daha çok ihtiyaç vardır. Yol gösteren bir isimdir. Yapmamız gereken, seçimlere az bir süre var. Genel merkezden görevlendirilmemiz gerek.

HATAY İÇİN BİR ÇAĞRI ALMADIM

Her zaman ulusal siyaset yaptım. Her belediyeye destek verdim. Hatay'ın Erzincan ile bağı var. Hatay Hatay ile şahlanmaz, İstanbul ile, BM ile kuracağınız temaslar ile, iktidar ile ilişkiler ile şahlanır. Hatay başkanı konyteynere girecek ve tek vatandaş konteynerde kalmayana kadar çıkmayacak. Partide görev istenmez, görev verilir. Hatay'da görev vereceğiz denilirse hayır deme şansınız var mı? CHP kültür ve geleneklerini biliyorum. Nasıl Kılıçdaroğlu İstanbul'da aday olmanı istiyorum dediyse... Erzincan'da ikinin birini aldım geldim. Özel çağırıp sana seni Kars'ta Şırnak'ta görmek istiyorum dediğinde kimsenin hayır deme şansı yok. Bana böyle bir görev gelmedi. Bana Erzincan'la ilgili belediye meclis üyeliği ile ilgili soru sorulmadı. Bana sormadıkları gibi vekil arkadaşlarımla konuşuyorum bölgedeki arkadaşlarımıza da sorulmadı.

Anketlere uyulmadı. Kategoriye girmeyen arkadaşlarımız atandı. Yapay zeka önemlidir ama en önemli yapay zeka halkın sevigisidir. Siyasetin bir bilim yanı bir de halk yanı var. Halk yanını en iyi bilen benim.

LÜTFÜ SAVAŞ İLE SADECE BİR KEZ GÖRÜŞTÜM, DİYALOĞUM YOK

Kişilerle alakam yok. CHP adayıdır. Görevimiz gidip kendisine destek vermektir. Kendisi ile diyaloğum yoktur. Bir kez görüştüm sadece. Orada Gökhan Zan var. bir yiğit. Sorumluluğunun bilincinde olan birisi. Hatay'da yaraların sarılmasından bahsediyor.

Siz zaman harcıyorsunuz, maraba oluyorsunuz bir tane bürokrat gelip aday oluyor. İşte bu sizi üzüyor.

Siyasette vefasızlık yapanlar çok uzun süre kalmazlar. Parti emekçilerini ön planda tutanlar kazanır. Biat edenleri atarsanız, bu küçük olsun benim olsun mantığıdır.