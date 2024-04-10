Mustafa Denizli’ye Lâl’in babası derler mi

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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde yüzde 53.74 oy oranı ile seçilen Lâl Denizli, Çeşme’nin ilk kadın belediye başkanı oldu. Çeşme’nin baba ocağı, ata toprağı olduğunu söyleyen Lâl Denizli, özetle şunları kaydetti:

AYNI GURURU YAŞATACAĞIM

“Böyle bir gururu yaşamış olmaktan ötürü çok mutluyum. Babamın kızı olarak anılmak öncelikle siyaseten beni rahatsız ediyor ama babam gurur kaynağı çünkü Türkiye’ye çok güzel bir isim bıraktı. Babam futbol konusunda gerçekten öncü isimlerden biri olmayı başardı. Kendi alanında bu kadar gurur verici işler başarmış bir babanın kızı olarak ben de kendi alanımda aynı gururu aileme yaşatmak için çabalıyorum. İnsanların bu tip meseleleri ‘torpil’ veya ‘ayrıcalık’ olarak yorumlaması doğal, bunlar yaşanabilecek şeyler. Çünkü ismi çok büyük bir babanın kızıyım. O nedenle Mustafa Denizli’nin ‘babam’ olarak anılması gerçekten 40 fırın ekmek yememi gerektirecek. Burada bana çok büyük bir misyon düşüyor.

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TEPEDEN İNMEDİM

Genel Başkanımız bu konuda bana olan güvenini dile getiriyor. Ama benim siyasi yolculuğum tepeden inerek veya sonradan gelmekle olmadı. Ben 14 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi’ndeyim. Gençlik kollarından başladım ve yöneticilik yaptım, ana kademede yöneticilik, il saha sorumluluğu ve seçim koordinatörlüğü yaptım. 14 sene içinde siyasetin mutfağından, yerel belediyelerle birlikte projeleri hayata geçirdiğim bir yerden geliyorum. Bu nedenle bizler sadece kadın ve genç olduğumuz için bu temsiliyetleri almadık. Hem siyasi liyakate uygunluğumuz hem eğitimimiz bu görevleri yapabilecek ve başarabilecek düzeyde olduğu için bugün bu noktadayız. Çok tanınan bir babanın kızı olmanın bu tip getirileri de oluyor ama bu algıyı en azından Çeşme’de, İzmir’de ve İstanbul’da yıktığımı biliyorum.”

İLK HEDEF KIŞ TURİZMİ

- Yaklaşık 4.5 senedir Çeşme’de yaşadığını kaydeden Denizli, projelerini ise şöyle sıraladı:

- Çeşme’deki en büyük sorunumuz altyapı. Hızlıca eylül ayı itibarıyla hayata geçireceğimiz projeler olacak.

- İki merkezimizde ve sonrasında üçüncü bir pilot nokta seçerek otopark sorunumuzu çözeceğiz.

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- Öncelikli hedefimiz turizm sezonunu arttırmak. Kışın sağlık, spor, gastronomi alanında yapacağımız yatırımlarla tarım ve gastronomi turizmini hareketlendireceğiz.

- Yeni kültür-sanat festivalleriyle Çeşme’yi kültür-sanat destinasyonu yapacağız.