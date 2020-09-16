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AA
Haber Giriş: 16.09.2020 - 23:31 | Son Güncelleme:

Muş'ta özel araçlarda maske takma zorunluluğu getirildi

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Muş'ta özel araçlarda maske takma zorunluluğu getirildi
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Muş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, seyahat halindeki tüm motorlu taşıtlarda maske takma zorunluluğu getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, 9 Eylül’de Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz başkanlığında toplanarak bazı kararlar aldığı belirtildi.

Koronavirüs salgınından tüm vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla birçok kurul tarafında karar alındığı ve ilan edildiği belirtilen açıklamada, şunlar aktarıldı:

"Koronavirüs ile mücadelenin temel prensipleri olan maske, mesafe ve temizlik hususlarına riayet toplum sağlığı açısından hayati önem arz etmektedir. İlimiz genelinde yapılan gözlemlerde vatandaşlarımızın hususi olarak kullandıkları motorlu taşıtlarda maske takmadıkları gözlemlenmekte ve bu durumun koronavirüsün bulaş riskini arttırdığı müşahede edilmiştir. Bu nedenle ilimiz genelindeki seyahat halindeki tüm motorlu taşıtlarda maske takma zorunluluğu getirilmesine karar verilmiştir.

Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması kararına varılmıştır."

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