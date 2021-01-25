Muş'ta bulundu! Saniyede 45 litre akıyor, 39 derece...

Varto'ya bağlı Alagöz Mahallesi Kaledız mevkisinde, Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü'nce 4 ay önce sondaj çalışmalarına başlandı. Uzman ekiplerin sondaj yaptıkları bölgede, saniyede 45 litre akan ve 39 derece olan su bulundu. Uzmanların verdikleri ilk raporda, sıcak su kaynağının kaplıca ve seracılık için yeterli görüldüğü belirtildi.

Termal su kaynağında incelemelerde bulunan Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ertuğrul Avcı, "Alagöz Mahallesi'nde yaklaşık 4 aydır süren çalışmalarımız sonuç verdi. Varto Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği olarak ruhsat sahasında bir termal çalışması yaptık. Termal çalışması neticesinde Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü ile yapılan çalışmaların ilk verilerine göre saniyede 30 litreydi. Bugün itibarıyla saniyede 45 litre suyumuz çıktı. Sıcaklık ise 39 derecedir. Artık Varto'da termal otel ve seracılık yapmak için sıcak su var. Bugün bunun mutluluğunu ve sevincini yaşıyoruz" dedi.



'TERMAL İLÇE' HEDEFİ

Termal sunun bulunmasının Varto için dönüm noktası olacağını kaydeden Kaymakam Avcı, "Şu an karlı gündeyiz ve bir dağın tepesindeyiz. Manzara çok güzel. Belki insanlar bu karın içerisinde bu sıcak suda havuzlarda yüzecekler. Oteller olacak bu ovada, bir sürü sera olacak. O yüzden Varto'nun gelişmesi ve ekonomisinde katkı sunmasında çok değerli buluyorum. İnşallah bu ilk sondaj çalışmamızdı. Artık suyun olduğunu gördükten sonra ruhsat sahamızdaki kuyularımızı açtığımızda daha iyi sonuçlar çıkar" diye konuştu.

Varto'yu 'termal ilçe' haline getirmeyi amaçladıklarını söyleyen Avcı, "İnşallah burayı bir termal merkezi haline getireceğiz. Burası daha güzel, daha huzurlu bir yer haline dönüşecek, diye düşünüyorum. Burada da çalışma yapacağız. Bu aşağıda bir dere var, derenin kenarında birçok yerde sıcak su var. Babamın 1982- 1985 yıllarında öğretmenlik yaptığı Varto ilçesinde, bu derelerde ördek avladığı yerde sıcak suyu çıkardık. Varto'ya otelcilik ve seracılıkta katkı sağlayacak bir hizmet olur" dedi.





