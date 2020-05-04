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Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)
Haber Giriş: 04.05.2020 - 15:43,Son Güncelleme:

Muş’ta 7 köy, bir mezra ve bir mahalle karantina altında

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Muş’ta 7 köy, bir mezra ve bir mahalle karantina altında
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MUŞ’ta, koronavirüs salgınına yönelik alınan önlemler kapsamında, 3 yerleşim yeri daha karantinaya alındı. Karantinadaki toplam 7 köy, bir mezra ve bir mahalledeki denetimler sürüyor.

Kentte, yeni tip koronavirüs salgınına yönelik önlemler kapsamında 29 Nisan'da merkeze bağlı Ziyaret ve Elçiler köyü, 30 Nisan'da Boyuncuk köyü ile Sungu beldesindeki Şehit Yücel Kurtoğlu Mahallesi 404’üncü sokak, 1 Mayıs tarihinde merkeze bağlı Aligedik ve Aydoğan köyü karantinaya alındı. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile bugün de merkeze bağlı Yazla köyü, Malazgirt ilçesi Kunuca köyü ile Kazgöl köyüne bağlı Dedeağaç mezrasında 14 gün karantina uygulanması kararlaştırıldı.

Jandarma Komutanlığı ekipleri, mahalle ve mezra ile köylerin giriş çıkışlarını kapattı. Sıkı güvenlik önlemi alınan yerleşim yerlerinde sağlık ekipleri de virüs taramasını sürdürüyor. Konuya ilişkin olarak Muş Valiliği’nden yapılan açıklamada, Covid-19 testi pozitif çıkan vaka olması ve temasın çok yoğun olduğunun anlaşılması nedeniyle 7 köy ve bir mezra ile bir mahallenin 14 gün süreyle karantina altına alındığını bildirildi.

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