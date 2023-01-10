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Müslüme’nin annesi iğrenç detayı itiraf etti! Kayınpeder cinsel saldırıda bulundu iddiası

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#MERSİN#Müslüme#Müslüme Yağal
Müslüme’nin annesi iğrenç detayı itiraf etti Kayınpeder cinsel saldırıda bulundu iddiası
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2023 13:04

Kayıp olarak aranırken, Mersin'de 10 gün sonra cesedi bulunan Müslüme Yağal'ın (3) ölümüne ilişkin, biri tutuklu 4 aile bireyinin yargılandığı davanın duruşmasında, anne Selvi Yağal, kayınpederi Hasan Yağal'ın kendisine yönelik cinsel saldırıda bulunduğunu itiraf etti. 'Suçluyu kayırma' suçundan tutuksuz yargılanan Selvi Yağal, daha önce Müslüme'nin ablası diğer çocuğu A.Y.'nin DNA raporlarında babasının kayınpederi olduğu iddialarını kabul etmeyip, "Bana bir şey yapmadı" demişti.

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Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için 10 Kasım 2021'de Gülnar ilçesinin 175 metre rakımlı Yanışlı Mahallesi'ne gelen 7 çocuklu Yağal ailesinin 6'ncı çocuğu Müslüme, saat 17.00 sıralarında kayboldu. En son çadır kurdukları alanın yanında oynarken görülen Müslüme'yi bulamayan ailesinin yardım çağrısıyla bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Arama çalışmalarının 10'uncu gününde, ailesinin çadır kurduğu noktaya 7 kilometre uzaklıktaki Karaağaç mevkisinde, çalılıkların arasında Müslüme'nin cansız bedeni bulundu. Gülnar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Müslüme, buradan da otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Birimi'ne götürüldü. Otopside kesin ölüm nedeni belirlenemeyen Müslüme'nin cenazesi, memleketi Karaman'da toprağa verildi.

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Müslüme'nin tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemişMersin'in Gülnar ilçesinde kayıp olarak aranırken, 10 gün sonra cansız bedeni bulunan Müslüme Yağal’ın (3) cinayet şüphelisi olarak tutuklanan dedesi Hasan Yağal’ın, AKUT'un dronla arama çalışmalarını monitörden izleyerek, takip ettiği ortaya çıktı. Bu süreçte basın mensuplarına açıklama da yapan Hasan Yağal, "O günden beri sağ olsun devletimiz, tüm gücüyle arıyor ama yok. Çocuk çok hareketliydi, çok akıllıydı" demişti.
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4 KİŞİYE DAVA AÇILDI

Müslüme'nin cesedinin bulunduğu gün, jandarma ekipleri, annesi Selvi, babası Mehmet, dedesi Hasan Yağal, anneannesi, babaannesi, kardeşleri ve halasının da aralarında olduğu 9 yakınını gözaltına aldı. 22 Kasım'da adliyeye sevk edilen dede Hasan Yağal tutuklandı, diğer tüm aile üyeleri savcılık tarafından serbest bırakıldı.

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Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili yürüttüğü soruşturmada iddianame hazırlandı. Dede Hasan Yağal hakkında, 'Kendini savunamayacak yakın akrabayı bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak amacıyla kasten öldürme, çocuğun nitelikli cinsel istismarı, nitelikli cinsel saldırı, cinsel amaçla cebir, tehdit veya hile kullanarak çocuğu hürriyetinden yoksun kılma, suçluyu kayırma suçuna azmettirme' suçlarından anne Selvi, babaanne Ayşe Yağal ile ağabey O.Y. (17) hakkında ise 'Suçluyu kayırma' suçundan dava açıldı.

Müslüme’nin annesi iğrenç detayı itiraf etti Kayınpeder cinsel saldırıda bulundu iddiası

Silifke 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki üçüncü duruşmaya tutuklu sanık Hasan Yağal, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, aile bireyleri katılmadı. Gazetecilerin alınmadığı duruşmada avukatlar hazır bulundu. Duruşmada bazı aile yakınları bulundukları kentlerden SEGBİS ile bağlanarak tanık sıfatıyla ifade verdi.

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Müslüme’nin annesi iğrenç detayı itiraf etti Kayınpeder cinsel saldırıda bulundu iddiası

ANNEDEN CİNSEL İSTİSMAR İTİRAFI GELDİ

Önceki duruşmalarda Müslüme'nin ablası diğer çocuğu A.Y.'nin DNA raporlarında babasının kayınpederi olduğu iddialarını kabul etmeyip, "Kayınpederimin suçu yok. Bana tecavüz etmedi. Bana bir şey yapmadı. DNA raporunu kabul etmiyorum" diyen anne Selvi Yağal, bu kez Hasan Yağal'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu itiraf etti.

Müslüme’nin annesi iğrenç detayı itiraf etti Kayınpeder cinsel saldırıda bulundu iddiası

Tarafları dinleyen mahkeme, Müslüme’nin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumundan gelecek raporun beklenmesine karar verdi. Mahkeme, dede Hasan Yağal'ın tutukluluğunun devamına karar verip, duruşmayı eksiklerin giderilmesi için erteledi.

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