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Bakan Koca’dan sahte ilaç çıkışı: Bir kutu dahi ilaç girişi olmamıştır, hiçbir hastada kullanılmadı

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#Fahrettin Koca#Sahte İlaç#RSV
Bakan Koca’dan sahte ilaç çıkışı: Bir kutu dahi ilaç girişi olmamıştır, hiçbir hastada kullanılmadı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2023 12:00

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sahte ilaç iddialarıyla ilgili soruşturmanın 2019’da tamamlandığını söyleyerek, “Ülkemize Bangladeş’ten bugüne kadar iddiaya konu olan ilacın bir kutu dahi girişi de hiçbir şekilde hastalarımızda kullanılması da söz konusu olmamıştır” dedi.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koca, gündemdeki gelişmelerle ilgili şu mesajları verdi:

"ENDİŞEYE GEREK YOK"

 “Grip salgınında son dönemde influenza görülme sıklığı, RSV’nin (Respiratuvar Sinsitiyal Virüs) önüne geçti. Son bir hafta on gündür hasta sayılarında düşüş görülmeye başlandı. Daha önce RSV daha sık görülürken şimdi influenza ön planda. Görülme sıklığında İnfluenzadan sonra RSV, sonra Rhinovirüs, sonra Covid geliyor. Covid yine aynı seviyelerde, toplam vakaların yüzde5-6’sı seviyesinde seyretmeye devam ediyor. Endişe etmeyi gerektiren bir durum yok.
 
TEDBİRLER SIKILAŞTI

Sahte ilaç iddiaları hakkında konuşan Bakan Koca, şöyle devam etti:

Burada yapılmak istenen şeyin ne olduğunu size açıklayayım: TİTCK (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu) gibi uluslararası bir otorite var. Bazı ülkelerde; Bangladeş, İran, Arjantin, Tayvan gibi; ülkemizde ruhsatı olmayan ilaçların Türkiye’ye girişi yapılmak isteniyor. TİTCK bu anlamda güvenilirliği artırmak üzere kılavuz yayınlayarak; biyoeşdeğerlik, biyoyararlanım gibi ilave kanıtlar ve kalite belgeleri isteyerek tedbirleri sıkılaştırdı. Bahsi geçen bu ülkelerden ilaç getiren bazı firmaların bu düzenlemelerden rahatsız olduğunu görüyoruz. Bu olayın altındaki mesele budur. TİTCK ilaç almaz, TİTCK ilacı Türkiye’de ruhsatlandırır veya yurtdışı ilaçsa etkili ve güvenli olduğunu belirler ve listeye alır. İlacın satın alınmasıyla ilgisi yoktur. Bizim yaptığımız kılavuz güncellemesi. Tedbirleri daha da sıkılaştırıp vatandaşa güvenilir ilaç sağlamayı amaçlıyor. Bu ülkelerden ilaç getirmek isteyenler ise, ucuz maliyetli ancak kalitesi belirsiz ilaç getirilerek, ilaç teknolojisi gelişmiş ve uluslararası tanınırlığı olan ilaç otoritelerine üye ülkelerin ilacıyla eşdeğer kılınıp, yüksek fiyatlara satmak isteyenler. Bu durumda, bizim kılavuzumuz da bunu yapmak isteyenlerin oyunlarını yani rantı bozan bir kılavuz. Bu iddialar bu odaklar tarafından çıkarılıyor. Bu gürültü buralardan kopuyor. Ama önümüzdeki dönemde tedbirlerimizin devamı gelecek.

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HİÇ KULLANILMADI

Mevcut iddia için biz soruşturmamızı 2019’da tamamladık. Soruşturma Sağlık Bakanlığı müfettişleri tarafından yapıldı ve ilacın sahte olduğu belirlenir belirlenmez ilgili tüm bilgi ve belgeler sunularak savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

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Ayrıca şunun da altını çizeyim, TİTCK kayıtlarına göre ülkemize Bangladeş’ten bugüne kadar iddiaya konu olan ilacın bir kutu dahi girişi olmamıştır. Hiçbir şekilde hastalarımızda kullanılması da söz konusu olmamıştır.“

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