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Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yayın yasağına uymayanlara suç duyurusu

#Müslüme Yağal#Mersin#Yayın Yasağı
Müslüme Yağalın ölümüyle ilgili yayın yasağına uymayanlara suç duyurusu

Mersin Barosu, Mersin’in Gülnar ilçesinde kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yayın yasağı olmasına karşın bazı basın kuruluşlarında ve sosyal medyada asılsız haberler yapıldığını belirterek, gizlilik yasağına uymayanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacağını duyurdu.

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Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezinden yapılan açıklamada, Müslüme ile ilgili gizlilik kararına ve yayın yasağına uymayanlara tepki gösterildi.

Çocuk Hakları Merkezinin açıklamasında, “Mersin’in Gülnar ilçesinde kaybolduktan 10 gün sonra cesedi bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili, soruşturma dosyasında gizlilik kararı ve yayın yasağı olmasına rağmen basında ve sosyal medyada, ‘DNA testi sonucuna ulaşıldı. Müslüme’nin dedesi babası çıktı’ şeklinde yer alan asılsız haberleri Mersin Barosu olarak üzüntüyle takip etmekteyiz” denildi.

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Yayın yasağı olmasına rağmen basında ve sosyal medyada konu ile ilgili aileye ve kardeşlere zarar verici, yıpratıcı açıklamaların yer almasının da bir suç olduğu belirtilen açıklamada, “Müslüme davasının sağlıklı yürütülmesi, ailenin ve kardeşlerin toplumda rencide olmaması için, basında yer alan haberlerin kaldırılması konusunda Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi olarak başvurumuzu yapacağız. Gizlilik yasağına aykırı hareket eden ve bu eylemlerini yineleyen kişiler hakkında ise suç duyurusunda bulunacağımızı basına ve kamuoyunun bilgisine sunarız. Soruşturmanın en sağlıklı şekilde yürütülmesi için herkesin hassasiyet göstermesini önemle rica ederiz” ifadeleri kullanıldı.

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#Müslüme Yağal#Mersin#Yayın Yasağı

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