Küçük Müslüme Yağal'dan geriye fotoğraflar kaldı

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Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için 10 Kasım'da Gülnar ilçesi 175 metre rakımlı Yanışlı Mahallesi'ne gelen 7 çocuklu Yağal ailesinin 6'ncı çocuğu Müslüme, saat 17.00 sıralarında ortadan kayboldu. En son çadır kurdukları alanın yanında oynarken görülen Müslüme'yi bulamayan ailesi, güvenlik güçlerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arama çalışmalarının 10'uncu gününde Müslüme'den acı haber geldi. Ailesinin çadır kurduğu noktaya 7 kilometre mesafedeki Karaağaç mevkiinde, çalılıkların arasında Müslüme'nin cansız bedeni bulundu. Yağal'ın cansız bedeni, Gülnar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Birimi’ne götürüldü. Otopsinin ardından Müslüme'nin cenazesi, memleketi Karaman'da toprağa verildi.

MÜSLÜME'NİN ANNESİ: NEDEN TUTUKLANDIĞINI BİLMİYORUM

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Mersin'in Gülnar ilçesinde kayıp olarak aranırken, 10 gün sonra cansız bedeni bulunan Müslüme Yağal soruşturmasında gözaltına alınan ve dün serbest bırakılan babası Mehmet Yağal, annesi Selvi Yağal ile çiftin çocukları, kaldıkları çadıra döndü. Mehmet Yağal, Gülnar'da tutuklanan babasının işleriyle ilgilenirken, Selvi Yağal ise çocuklarının dağdaki hayvanların yanına gitmesiyle tek kaldı. Selvi Yağal, kayınpederinin neden tutuklandığıyla ilgili, "Neden tutuklandığı bilmiyorum. Jandarma ne dediyse biz onu yaptık. Bırakınca da hayvanlarımızın başına geldik" dedi.

DEDE DE AYNI ÇADIRDA KALIYORMUŞ

Müslüme'nin ölümüyle ilgili tutuklanan dede Hasan Yağal'ın (70), ailesiyle birlikte hayvancılık yaptığı, yazın memleketleri Karaman'a, kışın da Mersin'in Gülnar ilçesine geldiği belirtildi. Hasan Yağal’ın, eşi, çocukları ve torunlarının dağda kurulan çadırda hep birlikte kaldığı öğrenildi.

Öte yandan Müslüme'nin geçen yıl çekilen görüntüsü ortaya çıktı. Sosyal medya platformunda yayınlanan 14 saniyelik görüntüde Müslüme’nin, dağlık arazide gülerek yürüdüğü anlar yer aldı.