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Besti KARALAR/ANKARA (DHA)
Haber Giriş: 14.06.2021 - 15:53 | Son Güncelleme:

Müsilaj Komisyonu üyeleri bu hafta belirlenecek

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Müsilaj Komisyonu üyeleri bu hafta belirlenecek

TBMM'de Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilaj sorununun nedenlerini araştırmak ve alınması gereken tedbirleri belirlemek için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, bu hafta üyelerini belirleyecek.

Başta Marmara Denizi olmak üzere denizlerdeki müsilaj sorununun nedenlerinin araştırılarak, alınması gerek önlemlerin belirlenmesi için komisyon kurulmasına dair TBMM kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP’nin ortak önergesi ile kurulan komisyonda görev alacak üyeler, partiler tarafından perşembe gününe kadar bildirilecek.

Komisyonun ilk toplantısını gelecek hafta yapması planlanıyor. İlk toplantıda komisyon üyelerinin isimlerinin okunacağı ve komisyon başkanının seçileceği belirtildi. 19 üyeden oluşan komisyon, başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay çalışacak. Komisyon raporunu tamamlamak için ek süre isteyebilecek. Komisyonun Ankara dışında da çalışma yapması ve özellikle kirlilik yaşanan bölgelerde incelemelerde bulunması bekleniyor.

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