Müsilaj kâbusu geri mi döndü

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Deniz salyası olarak da bilinen müsilaj, geçen yıl mart ayında Marmara ve Ege Denizi’nde ortaya çıkmış, aylarca balıkçıları olumsuz etkilemişti. Geçen günlerde Çanakkale Boğazı’nda tekrar görünen müsilaj şimdi de İstanbul’da yeniden ortaya çıktı. Balıkçıların kâbusu haline gelen müsilaj, Maltepe açıklarında görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde müsilaj tabakasının deniz yüzeyini kaplaması gözler önüne serildi. Maltepe’de deniz altından çekilen görüntülerde ise müsilaj yoğunluğuna rastlanmadı.

Çanakkale Kent Konseyi Başkanı ve Cevatpaşa Mahalle Muhtarı Evren Kızoğlu da 12 Şubat Cumartesi günü Nara Burnu açıklarında teknesiyle balık avına çıktığında, müsilajın boğazda yeniden kendini göstermesini cep telefonuyla kaydetmişti.

‘ÖBEKLER OLUŞTU’

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Evren Kızoğlu şunları söylemişti: “Geçen haftalarda su içerisindeki bulanıklık olarak gözlemlediğimiz müsilaj bu hafta öbekler oluşturmaya başladı. Geçen sene bizi çok üzmüştü. Denetimlerin bir an önce sıkılaştırılması gerektiği ortada. Yani ileri biyolojik arıtma tesisleri aktif kullanılmalı.”