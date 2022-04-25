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Müsilaj geri mi dönüyor? İstanbul sahillerinde korkutan görüntü

#Müsilaj#İstanbul#Marmara Denizi

İstanbul'da Tuzla ve Kadıköy sahillerinde müsilaj benzeri kirlilik görülmeye başlandı.

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Tuzla ve Kadıköy sahillerinde bu sabah drone kamerasına müsilaj benzeri kirlilik yansıdı. İzmit ve Yalova'da dün görüntülenen müsilajın İstanbul'da görülmeye başlandığı yorumları yapıldı.

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Müsilaj geri mi dönüyor İstanbul sahillerinde korkutan görüntü


Deniz Salyası olarak da bilinen müsilaj geçtiğimiz yıl Mart ayında Marmara ve Ege Denizi'nde ortaya çıkmıştı. Uzmanlar deniz sıcaklığının artmasıyla bu yıl da müsilajın görülebileceğini ifade etmişti.

Müsilaj geri mi dönüyor İstanbul sahillerinde korkutan görüntü

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#Müsilaj#İstanbul#Marmara Denizi

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