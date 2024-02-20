Mürettebatı arama çalışmalarında 6'ncı gün... SAS komandoları devrede! Çalışmaları zorlaştıran detay...

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Marmara Adası Badalan Limanı'ndan, Gemlik Limanı'na gitmek üzere 14 Şubat'ta saat 20.30'da kalkan, 1250 ton mermer tozu yüklü 'BATUHAN A' isimli gemiden, 15 Şubat'ta saat 06.32'de alınan acil durum sinyali, saat 07.12'de kesildi. Karacabey ilçesinin kuzeyinde 4 mil açıkta batan gemiyi arama kurtarma çalışmalarını koordine etmek için Mudanya ve Karacabey ilçelerinde Bursa Valisi Mahmut Demirtaş başkanlığında kriz merkezi oluşturuldu. AFAD, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik, deniz polisi, jandarma, UMKE, ANDA, AKUT VE NAK ekipleri tarafından toplam 6 kurtarma botu, 28 araç ve 1 Sahil Güvenlik korvetinden oluşan 275 personelle kurtarma çalışmaları başlatıldı. Arama kurtarma faaliyetlerine 1 Sahil Güvenlik korveti, 3 Sahil Güvenlik botu, 1 Sahil Güvenlik helikopteri, 1 Sahil Güvenlik uçağı, 1 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı keşif karakol uçağı, 2 Kıyı Emniyet botu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı arama kurtarma gemisi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mayın gemisi, ROV cihazı bulunan deniz polisi ekibi ve Kıyı Emniyeti’nin unsuru olan Nene Hatun römorkörü ile RHIB bot da katıldı.

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51 METRE DERİNLİKTE TESPİT EDİLDİ

İzmit Körfezi'ndeki araştırma gemisi TCG ÇUBUKLU ile Erdek Deniz Üs Komutanlığı'nda görevli mayın avlama gemisi TCG AYVALIK ile Karadeniz açıklarındaki arama-kurtarma gemisi TCG AKIN da destek için bölgeye ulaştı. Yine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 1 Seahawk helikopteri Çanakkale Deniz Hava Üs Komutanlığı'nda, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 1 AS532 tipi helikopter de bölgeye hareket etmek üzere Eskişehir 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda hazır bekletilirken, Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, BATUHAN-A isimli kargo gemisindeki 6 mürettebatı arama-kurtarma çalışmalarına destek sağlayan Deniz Kuvvetleri'nin, sonar cihazıyla gemiyi 51 metre derinlikte tespit ettiği belirtildi. Su altından kaydedilen görüntülerde, geminin yan yatmadığı ve seyir halindeymiş gibi batarak deniz tabanına düz şekilde oturduğu görüldü. Battığı pozisyonun arama-kurtarma çalışmalarını kolaylaştıracağı değerlendirilen geminin 3 boyutlu modellemesi de yapıldı.

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30 DALGIÇ GÖREV ALIYOR

Aramalar, Bursa'nın Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde kurulan kriz merkezinden koordine edilirken; 9 gemi, 2 uçak, 1 helikopter ile 571 personelin katıldığı çalışmalarda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın özel eğitimli 19 dalgıcı da aktif görev alıyor. Kıyı Emniyeti'ne bağlı 11 dalgıç ise acil müdahale için Nene Hatun römorköründe hazır bekletiliyor.

AŞÇI ZEYNEP'İN CENAZESİ İLK DALIŞTA ÇIKARILDI

Gemiye ulaşmak için ilk dalış, arama çalışmalarının 3'üncü gününde yapıldı. Deniz Kuvvetleri personeli, denizin 51 metre derinliğinde tespit edilen gemiye, Karadeniz açıklarından bölgeye gelen arama-kurtarma gemisi TCG AKIN'a kurulan asansörle denize inerek daldı. Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi sahiline 7 kilometre mesafede gerçekleştirilen dalışta, kayıp 6 mürettebatından aşçı Zeynep Kılınç'ın cenazesine, arama çalışmalarının 3'üncü gününde ulaşıldı. Kaptan köşkünde cenazesi bulunan ve geminin dümeninde olduğu değerlendirilen Kılınç, Adana’da toprağa verildi.

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TCG AKIN'DAN 3 GÜNDE 9 DALIŞ; SAS KOMANDOLARI MAKİNE DAİRESİNE GİRECEK

Deniz Kuvvetleri personeli, batık geminin enkazına 3 günde 9 dalış gerçekleştirdi. Aşçı Zeynep Kılınç'ın cenazesinin bulunduğu kaptan köşkü ile mürettebat kamaralarının olduğu, güvertenin sancak koridoru arandı. Daha önce de yerinin sonar cihazlarıyla tespit edildiği belirtilen 2'nci mürettebatla batma anına kadar güvertede, fırtınadan havalanan brandayı kontrol altına almaya çalıştıkları değerlendirilen diğer 4 mürettebatın izine rastlanmadı.

Özel eğitimli dalgıçlar, makine dairesinde ve makine dairesinin üstünde yer alan 3'üncü güvertede çalışmalarını yoğunlaştırdı. Makine dairesindeki aramalar için SAS komandoları bölgeye geldi. Kapısının açılmasının güç olduğu belirtilen makine dairesindeki aramaları SAS komandoları yürütecek.

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DEPREM ETKİSİ YARATTI; DEVRİLEN EŞYALAR ÇALIŞMALARI ZORLAŞTIRIYOR

Geminin eski ancak bakımlı olduğu, en büyük sorun ise içindeki eşyaların sabitlenmemesi olduğu belirtildi. Olası kaza ya da batma durumu düşünülmeyerek, gemideki eşyaların sabitlenmemesi nedeniyle, dolapların depremde olduğu gibi sarsılmayla devrilip alanı daralttığı ve bu yüzden enkazdaki çalışmaların güçlükle yürütüldüğü öğrenildi.

BALIKÇILAR GIRGIRLARLA ARIYOR

Daha önce de yerinin sonar cihazlarıyla tespit edildiği belirtilen 2'nci mürettebatın gemi enkazında olduğu değerlendirilirken, batma anına kadar güvertede, fırtınadan havalanan brandayı kontrol altına almaya çalıştıkları değerlendirilen diğer 4 mürettebatın ise denize sürüklendiği değerlendiriliyor. 3-4 gün boyunca deniz dibinde kalan cenazelerin şişmeye başlayınca su yüzeyine çıkması ve sahile vurma ihtimaline karşı, balıkçıları da arama çalışmalarına dahil edildi. Balıkçılar gırgırlarla deniz yüzeyinde arama gerçekleştiriyor. Balıkçılar 5,5 mil açıkta bulunan TCG AKIN'a, 2 mil mesafe bırakarak, kıyıdan 3,5 mil açıkta arama yapıyor.

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Bursa, Yalova ve Çanakkale'den bölgede görevlendirilen 21 kişilik Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı deniz polisi ekibi de çalışmalara destek veriyor. Deniz üstünden 4 botla gün boyu keşif yapan ekipler, İnsansız Su Altı Robotu (ROV) ile görüntüleme ve tarama yapıyor. ROV, üstünde takılı mekanizmadaki tutucu kolla su altında tespit edilen unsurları deniz üstüne çıkarabiliyor. Deniz polisinin kurbağa adamlar ve gemi adamları ise ihtiyaç halinde 42 metreye kadar dalış gerçekleştirebiliyor. Bursa'nın Gemlik ilçesinden Balıkesir'in Bandırma ilçesine kadar uzayan sahil şeridinde de jandarma ve arama-kurtarma ekipleri karadan arama yapıyor.

BATMA NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Geminin batma nedeni de araştırılıyor. Olayla ilgili 4 savcının yürüttüğü soruşturma için, deniz kaza kırımında yetkin bilirkişi de görevlendirildi. GSM şirketlerinden, geminin 6 mürettebatının telefon görüşmeleri ve mesajlarına ilişkin HTS kayıtları da istendi. Gemideki mürettebatın neden yardım istemediği ve bu süreçte kimlerle telefon görüşmesi yapıldığı HTS kayıtlarıyla belirlenecek.

Bu sırada, 2-3 metre boyundaki dalgalara dayanıklı olan geminin batması için olağanüstü bir durum olması gerektiği belirtilirken, yetkililer bir kez daha brandayı işaret etti. Normal şartlarda yükün, güverte üzerindeki kapalı kasalarda taşınması gerekirken, 1250 ton mermer tozunun üzerine örtülen ve sabitlenmeyen brandanın fırtınayla havalanarak deniz suyunu yükün üzerine taşıdığı, aynı zamanda sağanakla da ıslanan ve ağırlığı artan yükün geminin batmasındaki en büyük etken olduğu değerlendiriliyor. Öte yandan geminin seyir halindeyken mi battığı, yoksa durduktan sonra su almaya başlayarak mı battığı, enkazda yapılacak incelemeyle belirlenecek.