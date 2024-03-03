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Murat Kurum’dan Özel’e: Senin bir duruşun bile yok

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#AK Parti#Murat Kurum#Özgür Özel
Murat Kurum’dan Özel’e: Senin bir duruşun bile yok
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2024 07:00

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum dün Sultangazi’de vatandaşlarla buluştu ve miting düzenledi.

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Kurum mitingde,  kendisini Gazze konuşması üzerinden eleştiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yanıt verdi:   

EN SON KONUŞACAK KİŞİSİN

“Gazze konusunda en son konuşacak olanlar, İsrail’e tek cümle tepki vermeyenler sıraya girmiş, koro halinde bize saldırıyorlar. Bunların başını da milletin değerlerinin düşmanı Özgür Özel çekiyor. Genel Başkanı’nı arkadan hançerleyen, şehit cenazesinde kahkaha atan sen, bize çaptan bahsediyorsun. Senin belli bir duruşun bile yok, bana en son konuşacak kişi sensin.”

Kurum akşam saatlerinde Bahçelievler’de katıldığı Güneydoğu Sofrası İstanbul Buluşması’nda da Özel’e yönelik eleştirilerini sürdürdü.       

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#AK Parti#Murat Kurum#Özgür Özel

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