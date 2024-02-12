Murat Kurum’dan memura kreş ve ev sözü

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Programda Kurum’a AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Eğitim Bir--Sen Başkanı Ali Yalçın, sendika üyeleri ve partililer eşlik etti. Konuşmasına AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay’ın aday tanıtım etkinliği sırasında önceki gün gerçekleşen silahlı saldırıyı kınayarak başlayan Kurum, trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı’ya da rahmet diledi.

HER ZAMAN DESTEK OLDUK

Memurların hak arama mücadelesine her zaman destek olduklarını ve İstanbul’da yaşayan memurlar için ulaşımda iyileştirmelere gideceklerini söyleyen Kurum, “Bizim yol arkadaşımız sizler olacaksınız. İcraatı da projeyi de beraber yapacağımız paydaşlarımız olacaksınız. Memurlarımızın evlatları için her mahallemizde kreşler yapacağız, ev sahibi olmanızı kolaylaştıracağız. İBB’den haksız yere çıkartılan kardeşlerimizi tekrar işe alacağız” dedi. Okulların sorunlarına da değinen Kurum, “Okullarımızın temizlik, güvenlik ve bakımında yanınızda olacağız” sözünü verdi.

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İBB’YE PROMOSYON ELEŞTİRİSİ

İBB yönetiminin telaş içinde olduğunu belirten Kurum, “Belediye çalışanlarının ücretlerini iyileştireceğimizi ifade ettiğimizde onlar da acele promosyon verdiler. Kardeşlerimize ‘Bu sizin 31 Mart’ta görüşünüzü değiştirir mi?’ diye sorduğumuzda, ‘Biz kurumumuzu seviyoruz ve kurumsal düşünüyoruz’ cevabını verdiler. İBB promosyon da verse, tutamayacağı vaatleri de verse çalışan yol arkadaşlarımız davasını bir promosyona değişmez. Verdiğiniz sözleri tutamadınız, 31 Mart akşamı Saraçhane’den ayrılacaksınız” diye konuştu.